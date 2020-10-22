快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縱谷稻作出現分秘夜蛾蟲害 縣府：全力協助防治

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
蟲害不僅稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間，農民擔心影響整個二期稻作收成。圖／周姓農民提供
蟲害不僅稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間，農民擔心影響整個二期稻作收成。圖／周姓農民提供

台東縣縱谷地區今年二期水稻即將進入收割階段，但有農民近來發現「夜盜蟲」斜紋夜蛾猖獗造成危害，初估影響百公頃稻作。台東縣政府農業處今天前往現勘，初步了解稻作蟲害非夜盜蟲，而是「分秘夜蛾」，已請農業改良場派員指導農民噴藥防治及協調農會協助。

縣府農業長許家豪表示，現場勘查後，即請教農業改良場長陳信言，這次蟲害名稱為「分秘夜蛾」，影響範圍初估超過100公頃，除了關山地區，包括池上、鹿野地區也有少量影響；已通知改良場今天派員提供農民防治用藥資訊，另稻農所需用藥，農會將全面補助。

「水稻底部撥開嚇一跳包括蟲卵、幼蟲。」周姓農民說，日前就有其他農民反應種植的水稻有蟲害，他前往農田查看發現應是「夜盜蟲」，不僅稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間，擔心影響整個二期稻作收成，即向縣議員陳宏宗、楊清順、關山鎮公所等單位反應。

他說，過去稻作收割後會焚燒稻草，而高溫會殺菌、殺害蟲也不是沒有道理，今年配合環保政策不再焚燒稻草了，反而出現蟲害，而且噴藥防治處理，藥劑的費用，加上植保機噴灑，每公頃多出約4000元左右，而且因為蟲半天寄居在水稻叢生處，往往事倍功半還不見得有效。

台東縣縱谷地區今年二期水稻即將進入收割階段，農民卻發現遭受蟲害，縣府農業處今前往現勘，蟲害為「分秘夜蛾」。圖／周姓農民提供
台東縣縱谷地區今年二期水稻即將進入收割階段，農民卻發現遭受蟲害，縣府農業處今前往現勘，蟲害為「分秘夜蛾」。圖／周姓農民提供

農民 台東 高溫

延伸閱讀

一期水稻「空包彈」 收穫保險啟動理賠逾1億元

人工棲架立大功！ 引黑翅鳶除鼠患、禽鳥吃害蟲

桃竹苗停灌區綠肥不補償 雜作補償明天公告

訪視竹市停灌農田現況 陳吉仲：籲農友盡早「割捨」

相關新聞

宜縣府除營養午餐採用國產豬 議員更要求瘦肉精零檢出

政府即將開放萊豬進口，宜蘭縣議員關心學生營養午餐安全，今上午質詢時要求宜蘭除了是全國第一個在契約要求業者採用國產豬的縣市...

花蓮黎明教養院 輔導身障兒「拿著釣竿 學會釣魚」

為了協助、輔導身心障礙者能夠找到更多合適的就業機會，花蓮黎明教養院所屬黎明機構，於2009年4月正式成立黎明身心障礙者庇...

台東縱谷稻作出現分秘夜蛾蟲害 縣府：全力協助防治

台東縣縱谷地區今年二期水稻即將進入收割階段，但有農民近來發現「夜盜蟲」斜紋夜蛾猖獗造成危害，初估影響百公頃稻作。台東縣政...

台東汙水道接管 衝擊交通盼體諒

「汙水下水道建設是城市現代化程度的重要指標」，台東市水資源回收中心工程14日舉辦完工典禮，台東縣長饒慶鈴昨天在縣議會表示...

吉安原民市集 發消費券50萬元

花蓮吉安鄉公所為推廣在地農產品與手工藝品，於鄉公所前公二公園創立「原住民部落黃昏市集」，在營運1個月期間，平日發放200...

基隆「沙灣」2古蹟修復 月底開放

基隆市文化局今年陸續修復基隆要塞司令部官邸及校官眷舍2棟市定古蹟，本月底將舉辦「沙灣星夜」活動，當晚2棟市定古蹟將開放民...

台東市區汙水下水道接管恐衝擊交通 饒慶鈴：希望市民體諒

「汙水下水道建設是城市現代化程度的重要指標」，台東市水資源回收中心工程14日舉辦完工典禮，縣長饒慶鈴今在縣議會表示，今年...

未清狗噗噗罰1200元 東縣環保局感謝飼主讓狗便成現金

台東縣環保局19日開出一張1200元罰單，一飼主帶愛犬在公園散步，狗噗噗後，飼主未清狗便，轉身就帶愛犬離開，縣環保局人員...

挑水肥18年靠功夫和熱忱 他拿下全國模範清潔隊員

基隆市還有部分民宅未建造化糞池，委由環保局清潔隊以人力清除排泄物。清潔隊員陳振文18年來擔任「挑夫」，先挑水肥桶到民宅舀...

城市競爭力基隆進步多 林右昌勉童軍再拋行政區劃財劃

為期3天的基隆市童軍小隊長體驗營活動，今天起在暖暖的「拉波波村」（童軍暨生態遊學中心）舉行，共有來自全市160名國高中師...

養生豆奶暢銷半世紀 羅東鎮農會推新品「豆奶餅」搶市

宜蘭縣羅東鎮農會的「養生豆奶」，是該會人氣最高的產品，也是宜蘭人熟悉的老字號飲料，最近農會利用生產養生豆奶的專業，開發新...

舊蘇花39.5K土石流不斷 機具人員24小時隨坍隨清

受到東北風以及颱風外圍環流影響，宜蘭從11日起連續降雨至今天，台9丁線舊蘇花公路39.5公里觀音路段，邊坡土石不斷滑落，...

熱門新聞

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。