台東縱谷稻作出現分秘夜蛾蟲害 縣府：全力協助防治

台東縣縱谷地區今年二期水稻即將進入收割階段，但有農民近來發現「夜盜蟲」斜紋夜蛾猖獗造成危害，初估影響百公頃稻作。台東縣政府農業處今天前往現勘，初步了解稻作蟲害非夜盜蟲，而是「分秘夜蛾」，已請農業改良場派員指導農民噴藥防治及協調農會協助。

縣府農業長許家豪表示，現場勘查後，即請教農業改良場長陳信言，這次蟲害名稱為「分秘夜蛾」，影響範圍初估超過100公頃，除了關山地區，包括池上、鹿野地區也有少量影響；已通知改良場今天派員提供農民防治用藥資訊，另稻農所需用藥，農會將全面補助。

「水稻底部撥開嚇一跳包括蟲卵、幼蟲。」周姓農民說，日前就有其他農民反應種植的水稻有蟲害，他前往農田查看發現應是「夜盜蟲」，不僅稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間，擔心影響整個二期稻作收成，即向縣議員陳宏宗、楊清順、關山鎮公所等單位反應。