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林右昌再談行政區劃 有助削減城鄉落差

中央社 / 基隆市21日電

基隆市長林右昌今天說，對於縣市的行政區劃，甚至財政分配，大家都應好好討論，不只對縣市好，也有助提升國家競爭力，削減城鄉落差，大家應一起思考找出最好方案。

基隆市童軍小隊長體驗營活動今天起在暖暖區的「拉波波村」（童軍暨生態遊學中心）舉行，對於遠見雜誌公布的「縣市總體競爭力」評比，基隆市整體排名從19提升到14名，林右昌接受媒體聯訪說，基隆市總體競爭力進步5名，是市府這幾年來努力的成果。

不過，林右昌表示，各縣市競爭基礎不一樣，不是很公平，因為包括行政區劃、財政收支劃分法的劃分，各縣市政府能夠分配到的資源其實有很大的落差，這也是整個國家競爭力的問題。

林右昌表示，不管中央或地方政府，整個國家的政府體制，還有包括縣市的行政區劃，甚至是財政分配，都應好好討論和思考，不只對縣市好，也有助提升國家競爭力，削減城鄉落差，還有不同縣市間因基礎不同造成的落差才會有幫助，大家應一起思考，找出最好的方案。

對於中共軍機不斷擾台，林右昌說，共機繞台、擾台是非常不智的動作，只會造成台海的緊張，也只會讓台灣人民更厭惡中共政權，「我想這是不智的舉動」。

林右昌指出，台灣一直堅守民主自由的生活方式，以及中華民國台灣的體制，這是全民最大的共識，也要大家一起守護，中共對台灣施加越多壓迫，只會讓台灣人民更團結。

林右昌 競爭力 基隆

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