蘭陽媽祖彩繪列車巡境 沿途接24尊神明駐駕羅東
為迎接23日起登場的蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣政府今天向台鐵局承租媽祖彩繪列車，從縣內北端石城站發車後，一路南駛至南澳站，逐站停靠，共載24尊神明返回羅東震安宮駐駕。
宜蘭縣年度重要宗教盛事「2020蘭陽媽祖文化節」將於23日至25日熱鬧登場。
今年活動特別與交通部台灣鐵路管理局規劃辦理多項合作，包含媽祖彩繪列車、蒸汽火車專列及媽祖紀念車票等，希望藉由民俗活動與鐵道文化結合，帶動宜蘭縣觀光商機，並鼓勵全國民眾搭乘火車前往宜蘭低碳旅遊。
其中，媽祖彩繪列車已於9月26日起在北迴線行駛，預定至11月底結束。
宜蘭縣政府今天特別向台鐵局承租媽祖彩繪列車，一早從縣內北端的石城站發車，一路南駛至縣內南端南澳站，沿途逐站停靠，最後將縣內12處廟宇、共24尊神明載回羅東站。
宜蘭縣長林姿妙今天在羅東站熱烈迎接，並將所有神明接回羅東震安宮媽祖廟暫時駐駕。
縣政府表示，根據規劃，「2020蘭陽媽祖文化節」23日遶境路線第1天，所有參加的信徒與神明將從羅東鎮震安宮出發，徒步到南方澳南天宮；24日活動第2天從蘇澳搭蒸氣火車到頭城後，再徒步到礁溪澤蘭宮；25日活動的第3天，從澤蘭宮走回當初起點震安宮。
今天這班彩繪列車巡境方式，主要行駛「2020蘭陽媽祖文化節」遶境時，陸巡無法走到的地方，促進縣內宗教信仰團結。
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