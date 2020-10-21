台東市區汙水下水道接管恐衝擊交通 饒慶鈴：希望市民體諒

「汙水下水道建設是城市現代化程度的重要指標」，台東市水資源回收中心工程14日舉辦完工典禮，縣長饒慶鈴今在縣議會表示，今年11月將馬上進行市民家戶戶接管工程，市區勢必進入交通黑暗期，縣府會分段施工，一做好就回填，減少工程對台東市民帶來的不便。

饒慶鈴表示，汙水下水道建設原本分3期15年，預計在119年完工，但在縣府團隊、市公所及中央共同努力下，提前在115年完工，完成後全台東家戶接管率將達到四分之一，約2萬600戶，可大幅改善環境、生態、衛生、景觀等問題；市區家戶接管工程預計11月進行，但可預期的是會造成部分交通的阻塞，希望議員支持、 市民體諒。

縣府建設處指出，台東市污水下水道系統於民國90年間原採BOT方式辦理，因招商不成改採政府自辦，經過多年努力，調整後全系統分3期建設，總經費41.6億元，面積約6.55公頃的水資源回收中心已於這個月14日完工，3期的工程若全期建設完成，污水處理量每天可達4千公噸民生用水。

饒慶鈴強調，污水下水道系統工程，是看不見的隱形建設，台東要永續環境經營，就必須把下水道完成，家用戶廢水不必排放大海，都市發展對環境保護就要愈重視，污水處理問題不能再視而不見，縣府決心推動，面對未來的交通黑暗期及施工地區民眾生活的不便，縣府將全力降低衝擊。