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一張張無聲照片 揭開布農族百年時空膠囊

中央社 / 台東縣21日電

一張日治時期老照片揭開了台東布農族時空膠囊：91年前2名布農族人不卑不亢和日本警察談判歸順可能性的照片，今天首次在「烈日疊影－何昧典藏早期海端鄉影像故事展」展示。

2017年一位家住台東縣鹿野鄉瑞豐村的何姓村民，提供其祖父於日治時代所留下的老照片供海端鄉布農族文化館進行研析，經過策展團隊的文獻考據及田野調查，終於讓無聲的影像說出了里壠支廳布農族地區的歷史見證。

1929年4月3日大分社總頭目阿里曼‧西肯和霧鹿領袖與日本官廳首度協商談判，討論布農族歸順日本的可能性，照片中霧鹿領袖和阿里曼‧西肯在日本警察面前不卑不亢，雙方談的最後結果是什麼？只留下這張照片給後人想像。

布農族文化館表示，這批老照片裡頭有抗日英雄「阿里曼‧西肯」與日本官方首度談判的見證，也有內本鹿布農族人被強制遷村至鸞山的移住式畫面，更有當時公學校學童到台北畢業旅行的留念。

這特展呈現出台東布農族人進入現代國家的歷程，引領民眾由歷史轉型正義的多重視角，再次認識這塊土地曾經發生的故事。

文化館表示，希望透過這次展示，不單是介紹與台東布農族有關的歷史人文事蹟，也讓參觀觀眾認識老照片保存與研究方法。因為每一張老照片，不僅是當事人的個人回憶，也提供社會大眾重新認識歷史與集體記憶的路徑，是寶貴的公共財。

另外，這次特展也是原民會原住民族文化發展中心今年度和東區原住民族地方文化（物）館聯合策展「七步走，找東Ｃ」的首站，由布農族文化館開始，陸續於瑞穗鄉、花蓮市、壽豐鄉、吉安鄉、萬榮鄉與成功鎮等原住民地方文化 （物）館依序開幕，今也簽署合作備忘，呈現出屬於東部地區原住民地方館策展專業與跨區域串連的能量。

布農族人 日本

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