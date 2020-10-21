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基隆童軍運動預算倍增 110年辦全市大露營

中央社 / 基隆21日電

為期3天的基隆市童軍小隊長體驗營今天起在「拉波波村」（童軍暨生態遊學中心）舉行，基隆市長林右昌說，童軍預算從今年的90萬元，明年增加至290萬元將舉辦全市童軍大露營

林右昌指出，基隆市童軍運動在各校及各社團努力下，這幾年有很大進展，雖然野外求生體驗管道很多，但仍有很多人願意參與童軍，因為童軍講究團隊精神、榮譽及小隊制度，與一般戶外或野外休閒運動不同，從稚齡童軍、幼童軍、行義、羅浮到服務員，有很明確清楚級別，是童軍獨有成長階段。

林右昌表示，基市府編列的童軍預算，從民國107年的新台幣20萬元到去年的70萬元，今年的90萬元，明年還將增加為290萬元，將舉辦4年一次的童軍大露營。

林右昌也期許大家經過訓練學習階段，明年就能參加全市童軍大露營，甚至111年的全國童軍大露營，以及112年的世界童軍大露營，希望大家給自己訂定努力方向並逐步邁進。

基隆市政府教育處表示，這次小隊長體驗營由暖暖高中承辦，共有全市160餘名國高中師生參與，內容包含童軍精神與禮儀規範、營歌唱跳、露營技巧及帳篷搭設、童軍技能、繩結教學等課程，更結合暖東峽谷生態，規劃藍染體驗及荖寮坑旅行，提供所有夥伴充實且多元學習體驗。

露營 基隆 林右昌

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