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未清狗噗噗罰1200元 東縣環保局感謝飼主讓狗便成現金
台東縣環保局19日開出一張1200元罰單，一飼主帶愛犬在公園散步，狗噗噗後，飼主未清狗便，轉身就帶愛犬離開，縣環保局人員當場拍照存證並開罰，非常感謝這名飼主讓狗便變成「現金」1200元進了縣庫。
縣環保局表示，台東民眾飼養犬隻的風氣頗盛，在各公園綠地時常見民眾遛狗，部分飼主放任自家犬隻便溺而不清理，造成環境髒亂、惡臭、損害市容等問題，環保局隨時會派員至各公園稽查，經查獲可依廢棄物清理法處新台幣1200元到6000元不等罰款。
縣環保局指出，10月19日就有飼主在公園遛狗，未清理狗大便就走，被稽查人員開了一張罰單，罰款1200元，也是今年以來的第一張，提醒飼主勿圖自身方便，汙染環境而遭裁罰。
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