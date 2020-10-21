挑水肥18年靠功夫和熱忱 他拿下全國模範清潔隊員

基隆市還有部分民宅未建造化糞池，委由環保局清潔隊以人力清除排泄物。清潔隊員陳振文18年來擔任「挑夫」，先挑水肥桶到民宅舀取入桶，再挑到水肥車清除，獲選今年全國模範清潔隊員。他說，挑水肥做慣了不以為苦，但不久前水肥桶突然「破底」，水肥灑落一地，很是尷尬。

10月25日是「清潔隊員節」，環保署日前表揚3名全國模範清潔隊員，陳振文名列其中。基隆市環保局今天在市立體育館2樓舉辦慶祝活動，表揚績優隊員，並安排自助餐會同樂。

陳振文2001年間成為清潔隊約聘人員，隔年成為正式隊員，並在衛生班接受訓練，除了隨水肥車出勤，部分民宅水肥仍要靠人力舀取清除，這付重擔也落在他的肩上。

陳振文說，水肥桶不比一般水桶，挑擔途中如果出狀況會很麻煩，所以動作一定要熟練。挑著滿滿兩桶走階梯或上下坡，不只步伐要穩，還要能夠穩住水肥桶，不可過於搖晃或傾向某一邊，免得水肥溢出，造成附近住戶困擾。

18年前全市還有約50戶民宅仰賴人力清除水肥，當時陳振文上班日幾乎都有安排挑水肥工作。隨著這些人家生活逐步改善，更新衛浴設備改用水肥車抽取，現在只剩5戶需要靠人力清除，挑水肥工作減為每兩周一次。

出勤挑水肥，陳振文視為職責所在，服務市民，不覺得臭。倒是挑著水肥桶前往民宅，或是舀取水肥挑往水肥車途中，有些民眾看到他會面露異樣表情，還有人大老遠就摀著鼻子，多年來看慣了早不以為意。