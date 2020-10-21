城市競爭力基隆進步多 林右昌勉童軍再拋行政區劃財劃
為期3天的基隆市童軍小隊長體驗營活動，今天起在暖暖的「拉波波村」（童軍暨生態遊學中心）舉行，共有來自全市160名國高中師生參與，市長林右昌到場勉勵童軍們努力學習。林右昌再拋行政區劃議題，他指出，不管中央還是地方政府，縣市行政的區劃、財政分配都要好好的討論和思考，不只對縣市好，也提升國家競爭力，並削減所謂城鄉的落差。
2020年「遠見」縣市總體競爭力評比，整體排名中，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大。林右昌說，基隆市總體競爭力進步5名，這是近幾年來市政府很努力的成果，但各縣市競爭基礎不是很公平，包括行政區劃、財劃法的劃分，各縣市政府能夠分配到的資源有很大的落差，這是整個國家競爭力的問題。
林右昌表示，不管中央還是地方政府，對於整個國家的政府體制，整個縣市行政的區劃、財政的分配都要好好的討論和思考，不只對縣市好，也提升國家競爭力，並削減所謂城鄉的落差，還有不同縣市之間因基礎不同造成的落差。
今天童軍活動，是以南法童話村莊為主題的拉波波村，自8月開幕後首次舉辦大型童軍活動，林右昌期勉大家努力學習，繼續參與全市甚至全國的童軍大露營活動。
林右昌說，基隆市的童軍運動在各校及各社團的努力之下，這幾年有很大的進展，雖然社會上野外求生相關體驗的管道很多，但仍有很多人願意參與童軍，因為童軍講究團隊精神、榮譽以及小隊制度，跟一般戶外或野外休閒運動不同，從稚齡童軍、幼童軍、行義、羅浮到服務員，有很明確清楚的級別，是童軍獨有的成長階段。
林市長指出，市府編列的童軍預算，從前年的20萬元到去年的70萬元，今年的90萬元，明年還將增加為290萬元，舉辦4年一次的童軍大露營，期許大家經過訓練學習階段，明年就能參加全市童軍大露營，甚至後年的全國童軍大露營，以及112年的世界童軍大露營，希望大家給自己訂定努力的方向，並且逐步邁進。
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