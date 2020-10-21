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養生豆奶暢銷半世紀 羅東鎮農會推新品「豆奶餅」搶市

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
羅東鎮農會理事長陳漢鍾，今天為新上市的豆奶餅宣傳。圖／羅東鎮農會提供
羅東鎮農會理事長陳漢鍾，今天為新上市的豆奶餅宣傳。圖／羅東鎮農會提供

宜蘭縣羅東鎮農會的「養生豆奶」，是該會人氣最高的產品，也是宜蘭人熟悉的老字號飲料，最近農會利用生產養生豆奶的專業，開發新的「羅董豆奶餅」，今上午在全縣農會通路上市，希望再為本土黃豆開創另一波商機。

農會的養生豆奶1964年上市，已經在市面販售超過56年，是宜蘭老中青三代耳熟能詳的飲品，每年可銷售1千萬瓶，近年配合政府大糧倉計畫，豆奶逐步採用在地生產的大豆取代國外進口豆，讓產品原料獲得保障。

今年8月份鎮農會利用黃豆原料，開發新產品「豆奶餅」，標榜低糖、低熱量，原料來源則是全採用本土黃豆，今上午鎮農會舉辦新品上市發表會，希望讓本土生產的穀類，有更高的附加價值。

鎮農會指出，農會自有食品加工廠，除了各種穀、豆類飲品外，這次利用大豆原料開發的豆奶餅，也研發原味、玄米、芝麻等3種口味，協助農友去化農產品庫存壓力，推廣國產雜糧及其製品。配合23日登場的蘭陽媽祖文化節，將於活動中將豆奶餅分食給遶境信徒，祈求媽祖庇佑風調雨順，也為新產品加持。

羅東鎮農會利用本土國產黃豆，開發新產品「豆奶餅」，希望提高本土農作附加價值。圖／羅東鎮農會提供
羅東鎮農會利用本土國產黃豆，開發新產品「豆奶餅」，希望提高本土農作附加價值。圖／羅東鎮農會提供
羅東鎮農會利用本土國產黃豆，開發新產品「豆奶餅」，希望提高本土農作附加價值。圖／羅東鎮農會提供
羅東鎮農會利用本土國產黃豆，開發新產品「豆奶餅」，希望提高本土農作附加價值。圖／羅東鎮農會提供

媽祖 遶境

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