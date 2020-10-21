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舊蘇花39.5K土石流不斷 機具人員24小時隨坍隨清

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
舊蘇花公路39.5公里處的明隧道北側，不斷出現土石流，目前工程人員已24小時進駐，碰到坍方可隨時搶通。圖／公路總局提供
舊蘇花公路39.5公里處的明隧道北側，不斷出現土石流，目前工程人員已24小時進駐，碰到坍方可隨時搶通。圖／公路總局提供

受到東北風以及颱風外圍環流影響，宜蘭從11日起連續降雨至今天，台9丁線舊蘇花公路39.5公里觀音路段，邊坡土石不斷滑落，迄今至少已造成5次交通受阻，且雨勢未見停歇，隨時都有土石崩落，何時才能順利施工根除，工程單位也說不準，公路總局強調，目前派機具、人員24小時進駐，採隨坍隨清，因山區隨時都有強降雨，呼籲若非必要儘量避免進入山區道路。

蘇花改今年1月5日開放全線通車，但南澳至和平、和中至大清水段，尚未開放大貨車通行，因此大型貨車以及機車往返宜花，仍需走舊蘇花公路，今上午10時30分許，因39.5公里再次出現坍方，造成雙向交通受阻，工程單位動員機具人員，11點07分完成搶通，恢復正常通行。

為何該路段容易坍方?公路總局四區處南澳工務段表示，因10月中迄今宜蘭豪雨不斷，南澳、東澳一帶時常出現短暫強震與，邊坡還水量飽和、土石鬆動，才造成該路段持續出現土石流，雖然現場本來就有規劃邊坡防護工程，但因為雨勢從未停歇，工程難以下手，只能待天氣好後進場施工，預計今年底邊坡工程就能順利完工。

除了39.5公里處出現土石流災情，舊蘇花公路其他路段也陸續出現落石，大貨車、機車卡在蘇花改尚未開放通行，駕駛人行駛蘇花公路走得膽戰心驚。對此，公路總局表示，依據現有災害應變計畫，台9丁線碰到邊坡大規模坍方阻斷，且搶修至少要4小時以上，才會開放禁行車輛通行蘇花改，模式則是採統一時間、集中通行。

公路總局強調，因近日蘇花公路連續豪大雨，加上施工中邊坡抗災性較弱，造成蘇花公路多處坍方，目前受災點位置都有派員24小時進駐，若碰到坍方就會清除處理，呼籲用路人請預先規劃行程，連續降雨期間，儘量避免進入山區公路。

舊蘇花公路39.5公里處的明隧道北側，不斷出現土石流，今中午前順利搶通恢復正常通車。圖／公路總局提供
舊蘇花公路39.5公里處的明隧道北側，不斷出現土石流，今中午前順利搶通恢復正常通車。圖／公路總局提供

蘇花公路 南澳 蘇花改

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