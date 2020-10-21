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基隆成年禮大雨攪局 挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天辦成年禮，來自全市12校共119名青年學子一起參與，因大雨攪局，無法攻頂小百岳之一的大武崙山老鷹岩，改遊情人湖風景區，也是另一種體驗，市長林右昌勉勵學生，仍要抱持挑戰百岳的精神，克服人生中的試煉，完成成年禮的重要歷練。

林右昌說，市府民政處這幾年透過不同的作法舉辦成年禮，例如有一年是爬基隆市最高的姜子寮山、去年則是搭船登基隆嶼，今年本來安排登大武崙山，但因為天公不作美，考慮學生安全取消登頂，由駱駝志工協會帶領走情人湖導覽，但還是希望大家改天帶家人或是朋友一起來登上小百岳之一的大武崙山。

民政處長王榆森表示，基隆市政府巧思以小百岳中的著名景點老鷹岩為寓意呼應基隆市鳥老鷹，讓成年的學子們既可以挑戰基隆小百岳，更祝福基隆市成年的學子們能夠如老鷹的特性一般，在人生的旅途中毫不懼怕的勇敢面對人生的挑戰。

今年參加成年禮活動的學生，都是16至19歲的高中生，對於大雨覺得很掃興，一名學生說，改天會再來爬老鷹岩，今天下大雨沒有爬很可惜。

基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供
基隆成年禮大雨攪局，挑戰小百岳老鷹岩改遊情人湖。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 林右昌 青年

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