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各大廟宇動起來迎接「蘭陽媽祖文化節」祭5大好康

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與台鐵局、廟宇合作推出「迎媽祖、送五大好康」，歡迎民眾參與遶境同歡。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府與台鐵局、廟宇合作推出「迎媽祖、送五大好康」，歡迎民眾參與遶境同歡。圖／縣政府提供

一年一度宜蘭宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」即將登場，縣內很多代表性的廟宇都動起來，統計到昨天共89間廟宇、112陣頭將跟隨媽祖出巡。縣政府結合相關單位共同推出「迎媽祖、送五大好康」，以辦喜事心情，歡迎遊客到宜蘭跟隨媽祖遶境同歡。

媽祖文化節10月23日至25日（農曆9月初七至初九）舉辦3天，有別去年海陸遶境，今年出動媽祖列車與陸上遶境，去年66間廟宇參與活動，今年已有89間報名，數量成長許多，預計遶境隊伍會有2、3000人參與。為了這項活動，縣政府與台鐵局規畫多項活動，包含媽祖彩繪列車、蒸汽火車及媽祖紀念車票等，民俗活動與鐵道文化結合，鼓勵低碳旅遊。

縣府民政處表示，宜蘭廟宇神將風氣相當興盛，「大神尪」是蘭陽地區自清末以來神明遶境時，以護衛身分行於神轎前，負責開道驅邪以佑平安，蘭陽媽祖文化節持續保存共同的記憶及無行文化資產。

最特別的是，縣政府今年與相關單位合作推出五大好康，包括限量紀念車票、樂遊宜蘭抽好禮、揪團旅遊迎媽祖補助、宮廟集章贈好禮、尋找『媽祖默娘』同名者迎神送好禮。

民政處表示，23日至25日活動期間，民眾經過遶境沿途所經過宮廟，集滿5鄉鎮市共5個宮廟章，可參加抽獎贈好禮，獎項有旅宿飯店住宿券、美食餐飲券等。

10月底前到合法商家累計消費（含住宿）滿3千元，將發票拍照上傳到活動網站可參加抽獎，有汽機車、智慧手機等，網址https://funtour.eland.org.tw/WebMaster/?section=8。

10月底前參加旅行社辦理蘭陽媽祖文化節套裝遊程，每團至少10人，補助每人350元，活動網址https://funtour.eland.org.tw/WebMaster/?section=100。

姓名中有「媽」「祖」「默」「娘」其中任一字，報名搭乘媽祖彩繪列車，迎接神明駐駕可獲紀念品，並參加抽獎贈好禮；至於紀念車票是由媽祖封套內嵌抽拉式卡片組合而成，正面以Q版媽祖為主視覺，內卡是千里眼及順風耳，具紀念價值，日前開賣1小時就沒了，好康超搶手。

宜蘭縣政府與台鐵局、廟宇合作推出「迎媽祖、送五大好康」，歡迎民眾參與遶境同歡。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府與台鐵局、廟宇合作推出「迎媽祖、送五大好康」，歡迎民眾參與遶境同歡。圖／縣政府提供
台鐵局配合蘭陽媽祖文化節推出的媽祖彩繪列車。記者戴永華／攝影
台鐵局配合蘭陽媽祖文化節推出的媽祖彩繪列車。記者戴永華／攝影

媽祖 遶境 彩繪列車

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