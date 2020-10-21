基隆沙灣2古蹟修復完成風華再現 夜間限定開放民眾參觀

基隆市文化局10月31日將在基隆要塞司令部校官眷舍舉辦「沙灣星夜」活動，已修復完成的2棟市定古蹟基隆要塞司令部官邸及校官眷舍，將會在夜間開放民眾參觀，將播放修復過程紀錄影片，還有古蹟市集。

文化局指出，基隆要塞司令部是日治時期北台灣最高軍事指揮中心，建於1928年的古蹟本體，有著寬闊的走廊加強遮陽，明顯的排水口與通風口設計、抬高的地坪基礎等設計，反映了基隆的氣候特色，採用當時最「現代化」材料鋼筋混凝土所構築的廳舍建築，顯示當時要塞司令部的地位。

文化局局長陳靜萍說，基隆要塞司令部官邸及校官眷舍，傾毀嚴重，向文化部爭取「大基隆歷史場景再現整合計畫」經費所進行之修復工程，陸續在今年年修復完成，重現風華。

陳靜萍表示，基隆過去的古蹟印象往往留在戰爭砲台，位中正區的古蹟建築修復完成後，接獲很多民眾詢問電話，兩處古蹟將在10月31日舉辦揭幕活動，邀請隆在地美食店家與工藝商家設攤古蹟市集。