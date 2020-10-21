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國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
國道5號北上今年4月起取消路肩通行小客車，引起在地通勤族不滿，有頭城人發起連署爭取中央重視。圖／讀者提供
國道5號北上今年4月起取消路肩通行小客車，引起在地通勤族不滿，有頭城人發起連署爭取中央重視。圖／讀者提供

國道五號北上32.7至30.6公里處，今年4月11日起取消小客車通行路肩，頭城地區通勤族，被迫與北返遊客一起塞在主線，引起通勤族不滿，質疑犧牲在地人權益，頭城最近有民眾發起連署，爭取交通平權，目前連署已破千份，發起人林瑞文強調，「自己權益要自己爭取！」鎮民代表林詩穎呼籲中央重視在地人通勤需求，高公局則說，收到民眾意見會再針對政策進一步討論。

國五北上車流多時主線啟動儀控管制，為避免下頭城交流道的民眾塞在主線，機動開放小客車行駛路肩，但這項行之有年的政策，因高公局認為行駛路肩車輛時常「插隊」而取消。暫停行駛路肩政策半年來，通勤族怨聲載道，黃姓駕駛就痛批高公局做法讓在地人無法享受國道便利「本位主義太重」。

為了爭取交通權益，頭城青年林瑞文在網路發起連署，希望讓民間聲音傳達給政府官員。

林瑞文說，雪隧今年起幾乎每天下午4點過後就會壅塞，高公局限制在地人使用國道權利，難道高公局將宜蘭人當次等公民？以「插隊」為由取消政策，卻不反思加強執法。

林瑞文說，希望連署藉公眾力量向政府表達需求，目標要徵集三千份連署書，「自己權益自己爭取！」

連署發起前，長期關注該案的頭城鎮民代表林詩穎、縣府也曾發文請高公局將民眾需求納入參考，但最後僅換來插隊者多、有替代道路兩個答案，這次民間發起連署，高公局也說「還未收到內容」。

林詩穎質疑，國5北上塞車問題沒能力解決，反而犧牲短程用路人的使用權益，高公局回文也未正式在地人需求，大家都有繳過路費，應該檢討政策，不應該限制短程者使用。縣府交通處長黃志良說，西部許多國道都有實施尖峰時間開放路肩行駛，有助減少主線壅塞，希望高公局重視民意。

高公局北區養護工程分局副分局長張崇智解釋，取消路肩除插隊因素外，因宜四匝道已經通車，在地旅客可走下方車道前往頭城，目前政策已定，民眾連署若正式提出，會就現有交通政策再做討論。

國道5號北上今年4月起取消路肩通行小客車，引起在地通勤族不滿，有頭城人發起連署爭取中央重視。記者張議晨/攝影
國道5號北上今年4月起取消路肩通行小客車，引起在地通勤族不滿，有頭城人發起連署爭取中央重視。記者張議晨/攝影

國道 通勤族 替代道路

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