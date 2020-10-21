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海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。圖／林祐平提供
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。圖／林祐平提供

環境顧問業者結合國內海洋學者昨公布台灣海底垃圾調查，發現西海岸八大外海的海底垃圾密度是全球的1.5倍，逾九成是纖維布料及膜狀塑膠。經常到基隆、東北角海域海底清除海底垃圾的潛水人員林祐平說，他們最近才去基隆潮境公園保育區海域，發現有大片寶特瓶垃圾，「怎麼清都清不完」。

基隆潮境公園海域是保育區，但海底垃圾仍然嚴重，林祐平表示，這個海域是保育區，常常來清海底垃圾，他們最近9月才又清一次，仍發現海底堆積如山寶特瓶等垃圾，因為只要一個潮汐過後就會帶來垃圾，「怎麼清都清不完，但還是要清」。

林祐平表示，海底的垃圾和潮汐、海流、地形等都有關係，出海港、內灣地形的地方都會有很多，潛水人員在清除海廢時都觀察這些特性，不過，清了之後過一段時間又會有，只能盡力清，清多少算多少，因為不清會危害海洋生物，甚至造成魚類、海龜、珊瑚等的死亡。

林祐平說，他們清這麼多次及地方，發現以寶特瓶和廢棄漁網、漁具最多，寶特瓶來源主要是台灣，其次是大陸，日、韓也有，廢棄漁網也經常發現，這些垃圾成為一個又一個的陷阱，是海洋無情的殺手，一定要從生活中塑膠減量及教育著手。

環境顧問業者結合國內海洋學者昨公布台灣海底垃圾調查，發現西海岸八大外海的海底垃圾密度是全球的1.5倍，逾九成是纖維布料及膜狀塑膠。海底垃圾過去甚少被關注，外界多關注沙灘、海面等肉眼見海可廢。學者示警，海底垃圾不僅影響生態，進入魚類、浮游生物身體後，最後恐透過食物鏈被人類吃下肚。

英國研究全球每年有1270萬公噸垃圾進入海洋，其中9成4沉入海底，剩下6%才是沙灘、海面上肉眼可見的海廢，全球海底垃圾平均密度為每平方公里70公斤。這次國內調查西海岸八大外海的海底垃圾，平均有102公斤，密度約是全球的1.5倍。

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。圖／林祐平提供
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。圖／林祐平提供
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。圖／林祐平提供
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。圖／林祐平提供

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