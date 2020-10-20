基隆古蹟要塞司令官邸 10月31日夜間限定開放

基隆市政府今天表示，基隆市定古蹟要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍將在31日舉辦「沙灣星夜」，除可欣賞夜間景色，還有古蹟市集，並播放紀錄片，讓民眾了解昔日修復過程。

基隆市文化局長陳靜萍告訴中央社記者，基隆要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍是基隆市政府向文化部爭取「大基隆歷史場景再現整合計畫」經費所進行的修復工程，陸續於今年修復完成，預定從11月1日起開放預約導覽參觀；若加上自民國103年開放參觀的基隆市定古蹟市長官邸（松浦社宅），將有3處日治時期遺留的古蹟可供民眾覽勝參觀，基隆市可說迎來了古蹟修復的豐收期。

她表示，因要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍2處古蹟是沙灣地區的重要據點，迎接正式開放預約導覽參觀的前夕，將在10月31日下午3時至晚間9時，舉辦「沙灣星夜」，夜間限定開放民眾參觀，當天將以露天電影院方式，播放2棟古蹟建築的紀錄片，讓民眾了解過去修復歷程與困難。

此外，官邸戶外也將邀請基隆當地美食店家與工藝商家設攤古蹟市集，展現基隆特色面貌。

文化局表示，基隆要塞司令官邸前身是日本商人流水伊助興建的日式木造建築自宅，1931年完工；1946年時，國民政府接收成為要塞司令官邸；2006年公告為基隆市定古蹟；2017年納入大基隆歷史場景再現整合計畫」修復再利用；今年4月修復完成。

基隆要塞司令部校官眷舍同樣在2006年公告為基隆市定古蹟，原本有2棟，其中一棟不敵歲月摧殘傾塌，剩下一棟依原貌修復。當年因應基隆多雨設計雨庇、高門檻和開口超大的排水溝，工程中拆除後期增建的地坪時，還發現日治時期留下的台所（廚房）及風呂（浴室）遺構，並參考傾塌棟的結構，重現官舍旁的2座煙囪。