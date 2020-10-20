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助台東偏鄉學童圓夢 青農牽線捐贈設備

中央社 / 台東縣20日電

為讓台東偏鄉孩童有更好的學習與運動空間，並支持鼓勵孩子們的夢想，在池上青農魏瑞廷的牽線下，「X5基金會」今天捐贈運動設備和露營器材等給偏鄉學校，助學童圓夢。

台東池上青農魏瑞廷以區塊鏈食品溯源履歷生產的米受消費者青睞，因區塊鏈而與奧丁丁集團創辦人王俊凱結識，再透過王俊凱了解林思宏X5醫師慈善基金會主要目標。

魏瑞廷說，去年耶誕節時與王俊凱合作，募集20台數位相機，以行動支持偏鄉講師教導學童攝影技巧課程；這件開啟偏鄉孩童五感體驗的計畫感動許多人，包括X5基金會的創辦人林思宏。

今年林思宏及X5基金會成員特地前往台東，挹注新台幣20餘萬元贊助池上鄉萬安國小田徑隊及足球隊裝備、協助鹿野鄉永安國小「訪山林畫山林計畫」露營器材的提升，希望協助培育更多運動人才，及增進學子對家鄉的認識。

魏瑞廷指出，這次行程中，獲知池上鄉原住民族家庭服務中心的個案，此案為單親家庭，因經濟狀況不佳，家中洗衣機已老舊不堪無法運轉，又礙於媽媽要外出工作沒時間洗衣服，以致學童經常無法更換乾淨衣服。

加上學童家裡與學校有點距離，若步行上學花費許多時間恐易遲到，因此基金會捐贈洗衣機與單車。當這兩樣東西送到家中時，孩童臉上充滿著喜悅，媽媽的眼眶含著感恩的淚水頻頻道謝。

魏瑞廷也呼籲社會各界多關心偏鄉學童教育與弱勢家庭的資源匱乏，發揮一點點力量，把愛聚焦在偏鄉。

偏鄉學校 台東 露營

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