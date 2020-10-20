中央補助5億國中小裝冷氣 基隆明年歲入增15億零舉債

基隆市政府110年度總預算已經編好，歲入預算215億，增加15億，約增加7%。其中教科文化支出增加最多，共增加11億2千萬元，最大一筆是辦理公立高級中等以下學電力系統改善及冷氣機裝設計畫5億2千萬元。市長林右昌說，5億多由中央全額補助，並沒有排擠到其他預算，明年編列維持債務零成長，連6年零舉債，在全國各縣市中名列前茅。

基隆市政府今天在市務會議通過110年度總預算案，將送請市議會審議。主計處表示，基隆市110年度歲入預算為215億元，較去年增加15億元，約增加7.94%，主要係因應施政需求，爭取中央計畫型補助收入增加10億元，一般性補助收入增加3億；歲出總預算為215億，約增加7.95%。

林右昌說，明年預算編列施政重點有城市博覽會，還有為改善基隆高地供水問題，政府編列預算補助（中央約5成，地方約3成），民眾負擔2成，分明後年補助改善「美之國」、「幸福華城」與「壯觀」社區三地供水。另外補助公車處1.82億增加到2.64億，盼全面性協助公車處營運革新。

明年歲出增加幅度最高為教育科學文化支出11億元，其中「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」5億2429萬元，還有辦理「基隆港東岸郵輪廣場及基隆港國門廣場工程」2億3000萬元。

行政院長蘇貞昌在今年7月表示，將透過前瞻計畫的預算，協助全台灣的中小學教室在2年內裝設冷氣，教育部預估總經費超過300億元。林右昌說，5億多由中央全額負擔，地方全力配合來執行。