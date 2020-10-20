花蓮吉安芋香Q受歡迎 市價好引賊覬覦偷採

花蓮縣吉安鄉芋頭正值產季，農政單位積極推廣盼打響「吉安芋」品牌，5年來市占率從1成攀升至4成，因為吉安芋頭香Q受歡迎，甚至有芋農的收成遭宵小覬覦遭偷採一空。

吉安鄉土壤肥沃，取自奇萊山脈無污染的純淨山泉水灌溉農作物，生產龍鬚菜、韭菜、稻米、芋頭，被稱為「吉安鄉四寶」。其中，芋頭正值產季，農委會農糧署東區分署今天在吉安芋頭田間舉行推廣活動。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，東部地區芋頭種植主要集中在吉安鄉南華、干城一帶，面積約130公頃，居全台第5位，次於苗栗公館、台中大甲、屏東高樹、台中大安。

她指出，吉安芋頭雖有好品質，但銷售管道受限，未能打出全國知名度，希望從產地銷開始，逐步打響吉安芋品牌。更落實食品安全把關，到田間、集貨場做農藥安全檢驗，今年一共檢驗15件，百分之百安全合格。

出席活動的南華村長、吉安鄉農會常務監事蕭萬生說，吉安芋頭好吃是因土質及取自奇萊山的灌溉水，早年有農民從大甲引進芋頭苗開始種植，如今市價好，日前竟然發生宵小偷拔的情形，雖然後來報警追兇，但農民一年一收，真的是很辛苦。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，吉安芋頭產質愈來愈好，市占率從民國104年1成至今已成長至4成，未來將致力推廣，幫助農友打出自有品牌，讓「吉安芋」媲美「大甲芋」，成為台灣芋頭的代名詞。

5年前返鄉的青農劉佳謙目前種植5公頃芋頭，他說，雖然一年營業額達新台幣200萬元，但扣除成本、人工，也與過去工作所得差不多；但自己種植，肥料、農藥均控管安全，讓消費者買得安心、吃得安心。