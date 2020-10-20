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捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔
基隆市政府17日起在正濱漁港色彩屋進行的童趣奇幻風格的光雕展演，一連9天，每天都吸引不少民眾到場，每天都去現場盯場的觀銷處長曾姿雯「捕獲」野生梁靜茹、曾之喬，2人都是和朋友來吃飯看光雕，都讚「好漂亮」，民眾也都驚豔，直說看到偶像好幸運。
曾姿雯說，18日第二天開演，工作的同仁先認出曾之喬，她趕緊跑過去打招呼，曾之喬說是和朋友來吃飯，看了光雕後覺得好漂亮，十分的震撼，由於當時下著雨，兩人各撐著一把雨傘合照，很有基隆下雨的FU。很多年輕人看到曾之喬出現，爭相拍照。
昨天晚上曾姿雯在巡場時，又遇到大明星，她突然看到梁靜茹很是興奮，因為是她自己的偶像一眼就認出來，梁靜茹唱紅的「暖暖」，她很喜歡唱，兩人一起合照。梁靜茹也是和朋友來吃飯看光雕，她說很喜歡漁港的氛圍，看到光雕展很感動。
正濱漁港色彩屋對面的觀景平台每天都有不少人，光雕呈現結合插畫藝術家吳騏(57 Art Studio)的童趣魔幻創意繪本「港口拼圖」，做成光雕動畫後，投射在色彩屋上，動畫勾勒出建物輪廓，呈現光影變幻。動畫音樂則為李明璁老師與沈宣萱在「基隆時空漫遊指南」計畫中，為基隆創作「海街小奏鳴」，利用聲音採集人蕭芸安在基隆聲音採集，整合呈現一首屬於基隆音樂，整場展演，希望以這光雕色彩屋的海派，呈現基隆的浪漫。
奇幻風格首次結合光雕，展演到10月25日，每晚6點半到10點，每半小時上演3分鐘，絕無冷場，白天與夜晚不同風情「台版威尼斯」，不少外地遊客都來親身體驗。
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