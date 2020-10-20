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不輸大甲芋 農糧署推吉安芋盼打出在地品牌
秋季正值花蓮吉安鄉芋頭產季，經過9個月生長的吉安芋頭口感綿密、香氣足，市佔率從1成攀升至4成，運用在冰品、糕餅及餐廳上，農糧署期盼從地產地銷開始，推動「吉安芋」品牌，甚至媲美大甲芋頭，成為台灣芋頭的代表。
農糧署東區分署今天辦理吉安芋頭田間推廣活動，分署長徐煇妃表示，吉安芋品種為檳榔心芋，種植面積約130公頃，居全台第5位，芋頭田多與水稻輪作，灌溉設施良好，引進奇萊山脈純淨水源，當地初英山腳下的黏土富含有機質與礦物質，品質優良。
不過，吉安芋銷售管道大多停留在地方果菜市場，未能打出全國知名度，因此農糧署、農會希望先從各種食品開始，逐步打出知名度。
農糧署東區分署表示，花蓮芋可廣泛應用於各種美食，吉安農會近年研發芋頭冰、芋頭沙琪瑪及芋圓，還有芋頭香腸、芋頭酥等創意產品。為方便消費者料理，也將芋頭切塊冷凍真空包裝後販售，並供應花蓮烘焙業者及餐廳，也銷售至新北市、台南市及台糖等通路。
「吉安芋頭品質不會輸」，種植5甲地芋頭的青農劉佳謙說，吉安水質礦石多、含沙量也多，適合芋頭生長，不用再多加肥料。為了推廣，自己將芋頭切塊後找商家試用，現在南部有廠商願意購買，代表用好土壤及水質種出來的吉安芋，獲得更多人認可。
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