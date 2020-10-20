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公共場所除草劑噴致癌危機 議員：促中市府訂條例嚴管

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員希望市府制定非農地除草劑管理條例，有效照顧市民健康。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員希望市府制定非農地除草劑管理條例，有效照顧市民健康。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行財政經濟務質詢，民進黨市議員曾朝榮等人聯合質詢，指全已有4縣市已實施非農地除草劑管理條例，加強有致癌風險的除草劑加管理，他質疑市府為何對環境保護與市民健康慢半拍，不要讓台中成為「有毒城市」副市長令狐榮達指出，他贊成對非農地除草劑加強管理，可以跨局處研議，曾朝榮希望這個定期大會就提案制訂，令狐表示會加速辦理。

曾朝榮拿出使用除草劑與割草機除草的鄰近土地照片，他說明，同塊區 用不同的方式除草，竟產生如此不同的樣貌，噴除草劑寸草不生，想像吸入人體一定造成莫大的健康危害。

曾朝榮說，除草劑致癌已有科學實證，目前非農地使用除草劑很普遍，包括社區、公園、校園等，因便宜、省人力，但如果政府公權力不介入，民眾處在這樣的環境如同慢性致病。

曾朝榮表示，全國有宜蘭、台北、高雄、花蓮已制定「非農地除草劑管理自治條例」且公告實施。現行的農藥管理法雖明訂除草劑使用在非核准範圍就違法，但中央法律鞭長莫及，各地方政府如不能有效管理除草劑使用，像是校園、公園、路邊等仍大肆噴灑除草劑，不僅影響人體健康，也造成環境破壞。

曾朝榮等多位議員希望為台中市的自治條例催生，研議公共場所雜草管理細則與配套，例如在公共場所周邊200公尺禁用除草劑，不要漠視台中人的健康。

副市長令狐榮達表示，他認同應加強管理除草劑，但訂定自治條例必須跨局處詳加研議，他承諾會加速檢討。

農地 台中市

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