鐵路高架54億自籌款錢從哪來？宜縣府：逐年編不需舉債

宜蘭人爭取12年的鐵路高架化工程，昨天行政院拍板，全案工程總經費約252億元，宜蘭縣政府需自籌配合款54億元。宜蘭縣府屬於財政窘迫縣市，能否出得起自籌款，縣府交通處長黃志良今受訪強調，昨行政院長蘇貞昌已指示交通部協助減輕地方負擔，縣府會全力爭取減輕負擔，但不論中央補助多寡，都不會舉債。

宜蘭縣政府從2008年起爭取鐵路高架建設，但可行性評估多次被交通部退回。去年11月6日終獲審查通過，只是交通部要求必須針對場站開發與台鐵再協商，今年3月台鐵同意，交通部5月送行政院核定審議，昨天由蘇貞昌親自到宜蘭縣宣布支持宜蘭鐵路高架化。

鐵路高架化北起礁溪四城，南迄冬山排水橋，總長度約16.1公里，工程總經費約252億元，預計可消除9處平交道，縣政中心增設1站，沿線有5處高架車站，工程預計2030年完工通車。

不過，依據中央自償率計算，宜蘭縣政府需負擔約54.39億元自籌款項，對於財政窘迫的宜蘭縣而言，是一筆不小的負擔，蘇貞昌雖然指示交通部協助補助縣府，但鐵路高架化是地方自提，中央不可能全額補助，補助多寡、金額，都牽涉到宜蘭縣政府的預算編列。

交通處長黃志良指出，54億元是縣府最多要負擔的比例，若中央能給予補助，相對能減輕縣府不少負擔，不論金額高低，未來按照興建期程，預算會採逐年編列的方式，粗估每年約編列4至6億元，分年支應工程配合款。

至於未來是否「舉債」推動高架化工程，黃志良則說，宜蘭縣近年財政狀況穩定，債限已經逐年下降，財政局也估算外來財政收入以及縣內狀況，不用舉債也能支應工程費用。

黃志良強調，鐵路高架化未來可能跟東部快鐵共線，因此希望中央能盡全力協助縣府，如果中央能夠負擔越多，地方就能將預算用於其他建設上，會全力爭取將配合款降到最低。