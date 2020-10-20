台東漁民議會陳情富岡港擴建不符需求 吳秀華盼創雙贏

正積極施工中的台東市富岡漁港擴建工程，引發地漁民不滿「7億經費全做觀光設施」漠視漁民權益，台東區漁會理事長陳坤昌等多位漁民代表曾前往台東縣議會陳情，議長吳秀華在協調會上盼漁民、縣府在富岡港案能共創台東漁業、觀光雙贏。

她希望縣府能聽進漁民心聲，也籲漁民理性溝通，以免因抗爭延宕工期，導致使好不容易爭取到的補助被中央收回，就可惜了。

台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元曾於12日帶領漁會理、監事及當地里長曾阿粉等10餘人，前往台東縣議會向吳秀華議長陳情，對縣府執行富岡港整建工程，反映「不符當地發展需求，並陳情議會督促縣府改進」。

台東縣議會今天表示，議會為此在19日下午在議會第一會議室召開協調會，由議長吳秀華主持，副議長林琮翰及議員陳銘風、黃治維、李數奼、林威志、郭宗益等出席聴取漁民心聲及縣府農業處說明，同時尋求共識。

會中漁會代表不滿7億經費都做觀光設施，未照顧到漁民及增加漁船停泊位等意見。縣府農業處許家豪表示，整體計畫係經交通部審議通過，目前已進行第二期客運大樓及周邊設計規畫作業，縣府願就客運大樓空間規畫與漁會再行研討等。

吳秀華最後建議：縣府如果部分計畫還來得及或有可修改的可能性，請農業處應採納地方意見辦理，並照顧漁民權益；除現行7億改善工程外，目前台東區漁會相關設施老舊，農業處應積極協助漁會向漁業署或花東基金爭取經費辦理改善；縣府好不容易爭取到經費，若因執行延誤，造成經費被收回也是很可惜，請漁會代表及縣府能好好溝通研議，共創台東漁業、觀光雙贏。