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台東漁民議會陳情富岡港擴建不符需求 吳秀華盼創雙贏

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣議會為富岡漁港擴建案邀集漁民代表與縣府農業處召開協調會議。記者羅紹平／翻攝
台東縣議會為富岡漁港擴建案邀集漁民代表與縣府農業處召開協調會議。記者羅紹平／翻攝

正積極施工中的台東市富岡漁港擴建工程，引發地漁民不滿「7億經費全做觀光設施」漠視漁民權益，台東區漁會理事長陳坤昌等多位漁民代表曾前往台東縣議會陳情，議長吳秀華在協調會上盼漁民、縣府在富岡港案能共創台東漁業、觀光雙贏。

她希望縣府能聽進漁民心聲，也籲漁民理性溝通，以免因抗爭延宕工期，導致使好不容易爭取到的補助被中央收回，就可惜了。

台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元曾於12日帶領漁會理、監事及當地里長曾阿粉等10餘人，前往台東縣議會向吳秀華議長陳情，對縣府執行富岡港整建工程，反映「不符當地發展需求，並陳情議會督促縣府改進」。

台東縣議會今天表示，議會為此在19日下午在議會第一會議室召開協調會，由議長吳秀華主持，副議長林琮翰及議員陳銘風、黃治維、李數奼、林威志、郭宗益等出席聴取漁民心聲及縣府農業處說明，同時尋求共識。

會中漁會代表不滿7億經費都做觀光設施，未照顧到漁民及增加漁船停泊位等意見。縣府農業處許家豪表示，整體計畫係經交通部審議通過，目前已進行第二期客運大樓及周邊設計規畫作業，縣府願就客運大樓空間規畫與漁會再行研討等。

吳秀華最後建議：縣府如果部分計畫還來得及或有可修改的可能性，請農業處應採納地方意見辦理，並照顧漁民權益；除現行7億改善工程外，目前台東區漁會相關設施老舊，農業處應積極協助漁會向漁業署或花東基金爭取經費辦理改善；縣府好不容易爭取到經費，若因執行延誤，造成經費被收回也是很可惜，請漁會代表及縣府能好好溝通研議，共創台東漁業、觀光雙贏。

漁民 台東 東區

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