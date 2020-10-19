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基隆老人比例今年首破17% 77名百歲人瑞領6000元敬老金

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆恆安照護集團等單位30日舉辦溫馨敬老嘉年華活動，發給參加者每人250元「恆安幣」，當天可在廟口和愛四路夜市消費。記者邱瑞杰／攝影
基隆恆安照護集團等單位30日舉辦溫馨敬老嘉年華活動，發給參加者每人250元「恆安幣」，當天可在廟口和愛四路夜市消費。記者邱瑞杰／攝影

基隆市65歲以上老人比例今年6月突破17%，目前共有6萬3千多名老人，其中有77人為百歲人瑞，市府已分別致贈重陽敬老禮金。基隆恆安照護集團等單位30日舉辦溫馨敬老嘉年華活動，年滿65歲且領有身心障礙手冊長者可報名，有家屬陪同者優先，名額400組，每人可領取250元「恆安幣」消費，並參加摸彩。

基市府社會處老人福利科長蔡惠貞說，目前全市老年人口共6萬3149人，占全市總人口36萬8184人的17.15%。65歲以上老人每人可獲贈1000元禮金，100歲以上每人6000元，今年滿百歲人瑞另可獲贈金鎖片等禮品。

蔡惠貞表示，因應老年人口增加，政府透過關懷據點、長照C級據點及長青學苑等體系，協助民眾健康老化、活躍老化。老人若生活不能自理，也應得到妥善照顧，如果家屬無力自行照顧，可送機構收容協助照顧。

恆安和天下為公基金會、基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院、廟口和愛四路夜市，30日在市立文化中心廣場舉辦「恆安天下情，溫馨敬老嘉年華活動」。恆安居家服務部主任胡乃元表示，希望透過敬老嘉年華活動，促進社會交流，提升現代人敬老觀念，傳承中華優良文化。

恆安照護集團基隆主任林素雲說，參加民眾30日下午1點起報到，投入摸彩券可先抽參加獎。舞台節目1點20分開場，來賓致詞後發放恆安幣，當晚11點以前都可在夜市區消費。有意參加者可上臉書恆安照護集團-（受託經營基隆市立仁愛之家養護大樓）線上報名，或電洽(02)2421-6299或(02)2428-3696報名。

基隆恆安照護集團等單位30日舉辦溫馨敬老嘉年華活動，發給參加者每人250元「恆安幣」，當天可在廟口和愛四路夜市消費。記者邱瑞杰／攝影
基隆恆安照護集團等單位30日舉辦溫馨敬老嘉年華活動，發給參加者每人250元「恆安幣」，當天可在廟口和愛四路夜市消費。記者邱瑞杰／攝影

基隆 老年人口

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