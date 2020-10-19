台東縣清潔競賽池上鄉11連霸 其他鄉鎮笑稱要退出

台東縣全縣清潔競賽今天出爐，上午由縣長饒慶鈴頒獎表揚，池上鄉11連霸，再獲今年全縣鄉鎮市第一組第一名。有鄉鎮市代表開玩笑：「每年都是池上第一名，沒意思，明年不想參加比賽了」。

台東縣環保局代理局長郭建成說，池上鄉環境清潔維護真的很用心，獲得評審一致肯定。另，往年在鄉鎮第二組墊底的蘭嶼鄉今年在海岸、環島公路、社區街道清潔維護等方面有進步，今年不再墊底，也獲得「進步獎」。

縣環境保護局表示，各鄉鎮市環境清潔競賽，今年鄉鎮市第一名的池上鄉已是11連霸，備受考核委員讚賞肯定，其中道路及公共巷弄清潔衛生，草坪修剪整齊美觀、水溝通暢，無廢棄物阻塞，無異味臭味等，尤其今年池上觀光客人數破百萬人次，鄉民動員打掃清潔，足可作為其他鄉鎮市表率。

長郭建成表示，今天頒獎會場有鄉鎮代表開玩笑說，「每次都是池上拿第一，沒意思，以後不參加比賽了」，也有鄉鎮代表建議「明年頒獎典禮會場就設在池上，各鄉鎮市代表可就地參訪，學習池上是怎麼做到的」。