花蓮規畫擴增8處輔具服務據點 2萬名身心障礙者受惠

花蓮縣政府在縣內北中南區開設輔具服務據點，提供身障者借用、維修，不過輔具使用者比例高，加上山區道路崎嶇，輔具容易損壞，需要擴增據點服務。縣府已委由4個鄉公所設立便利站，明年再增加4處輔具據點，預計有2萬6千多名身心障礙者受惠。

據統計，花蓮身心障礙人口數占總人口數的8.11％，是全國第一，老年人口更高達16.89％，有許多人使用輔具。為解決輔具使用及維修問題，縣府設置花蓮市、國軍花蓮總醫院、萬榮衛生所、玉里衛生所服務據點，提供輔具諮詢基礎服務，協助需求者、家庭對輔具的認識或轉介申請，但服務量龐大，需要擴點協助更多民眾。

縣府社會處除了在去年委託門諾醫院承辦花蓮縣輔具資源中心外，並新增卓溪鄉、豐濱鄉、壽豐鄉及光復鄉公所4處服務據點，另規畫明年在玉里鎮設輔具中心、鳳林鎮設輔具據點，秀林鄉、富里鄉則開辦輔具便利站，服務全縣約2萬多名身障者。

花蓮輔具資源中心即起擴大縣民輔具維修材料費補助，凡設籍花蓮，輔具為縣民擁有及使用中，都可提出申請。若經中心技師判定維修須更換零件，且不超過輔具半價，一般戶將由中心協助維修補助上限1千元，低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者則最高補助3千元。

縣府社會處代理處長陳加富說，為方便偏遠民眾，明年將增設「花蓮縣輔具資源中心服務申請」、「居家身心障礙者使用維生器材及必要生活輔具用電優惠申請」及「中低收入老人假牙裝置補助」等3項線上申請服務，民眾不必舟車勞頓到據點，也簡化申請文件流程。