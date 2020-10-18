影／宜蘭五十二甲溼地道路淹水 警方拉封鎖線管制通行

今天累積雨量全國排名最多雨在宜蘭，位於五結鄉的五十二甲濕地因地勢低窪，利澤西路一帶近中午出現20公分淹水，看不清路面，羅東警分局利澤派出所派員警到場警戒，並拉起封鎖線，提醒用路人繞道而行。

到下午1時，全國累積雨量最高在宜蘭蘇澳測站達167毫米，其次是東澳，位於五結鄉的畜產試驗所測站累計雨量排名第9，五結鄉五十二甲濕地原本地勢就比較低，警方在11時多獲報附近道路淹水，立即由利澤派出所所長楊順權及警員吳景瀚前往現場查看，淹水最深區域約20公分，通報勤務指揮中心後拉起封鎖線，並於現場警戒交管，避免有人車不小心掉到水裡。