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影／宜蘭五十二甲溼地道路淹水 警方拉封鎖線管制通行

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭雨勢不斷，五十二甲溼地有部分路段淹水，看不清道路，員警拉起封鎖線管制通行。圖／警方提供
宜蘭雨勢不斷，五十二甲溼地有部分路段淹水，看不清道路，員警拉起封鎖線管制通行。圖／警方提供

今天累積雨量全國排名最多雨在宜蘭，位於五結鄉的五十二甲濕地因地勢低窪，利澤西路一帶近中午出現20公分淹水，看不清路面，羅東警分局利澤派出所派員警到場警戒，並拉起封鎖線，提醒用路人繞道而行。

到下午1時，全國累積雨量最高在宜蘭蘇澳測站達167毫米，其次是東澳，位於五結鄉的畜產試驗所測站累計雨量排名第9，五結鄉五十二甲濕地原本地勢就比較低，警方在11時多獲報附近道路淹水，立即由利澤派出所所長楊順權及警員吳景瀚前往現場查看，淹水最深區域約20公分，通報勤務指揮中心後拉起封鎖線，並於現場警戒交管，避免有人車不小心掉到水裡。

羅東警分局呼籲用路人，近期連日大雨不斷，導致部分近山區路段發生淹水等情形，若無必要請盡量避免外出，行經淹水路段時，也請注意行車安全。若民眾發現任何災情或需警方協助，請撥打110報案。

宜蘭雨勢不斷，五十二甲溼地有部分路段淹水，看不清道路，員警拉起封鎖線管制通行。圖／警方提供
宜蘭雨勢不斷，五十二甲溼地有部分路段淹水，看不清道路，員警拉起封鎖線管制通行。圖／警方提供

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