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影／「一日中興紙廠人」黜柴皮、手造紙成體驗遊程

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
紙張製作完成，必須清點後包裝。 記者戴永華/攝影
紙張製作完成，必須清點後包裝。 記者戴永華/攝影

宜蘭中興紙廠曾經是東南亞最大的造紙工廠，不但帶動台灣紙業蓬勃發展，也是上千名員工賴以為生的生產基地。縣政府邀請大二結文教基金會舉辦「一日紙廠人」體驗，回到以前敲鐘上班年代，體驗黜柴皮及手造紙流程，計畫將來規畫以園區為主的體驗活動，把遊客帶進周邊6社區，重新尋回紙場文化。

有紙廠老員工今天特別穿著中興紙廠制服來參加一日紙廠人體驗活動。現年70歲陳進春表示，父親與他兩代都在中興紙場上班賺錢養活一家大小，他10歲時就到紙場打零工，生活作息與幼年玩樂都與紙廠息息相關，有深厚感情，以前發很多制服，他妥善保存一套30幾年，今天穿出來重溫美好回憶。

縣文化局表示，建於1935年日治昭和時期的中興紙廠，先為台灣興業株式會社，歷經國民政府接管，再轉為國營事業型態成立「台灣中興紙業股份有限公司」；製紙技術是從回收甘蔗廢渣、鬼芒製漿開始，後來也運用化學工業製造白紙；紙廠主要生產新聞紙，兼製各項文化用紙及工業用紙，當時不僅是台灣規模最大的造紙工廠，生產量更是東南亞第一。

後來受到國際紙價波動及經濟變遷影響，民國90年中興紙業結束營業，園區關閉13年，2014年由宜蘭縣政府接手，透過工業遺構的保存與活化，變身成為「中興文化創意園區」。

當地居民說，生產超過一甲子的老廠房，最多曾擁有1500名員工，廠區有賣店、戲院、理髮廳、金融單位等，建構完整生活鏈，員工人數在每年選舉投票時扮演舉足輕重角色，候選人不敢錯過拉票，當年這座紙廠不但活絡經濟蓬勃發展，同時對地方政治也有影響力。

為拉近中興文創園區與鄰近社區情感連結，縣政府透過文化部再造歷史計畫執行紙廠產業生活圈研究調查，委由大二結文化基金會進行訪調，計畫主持人林奠鴻發現有很多散落在民間的廠場文物，希望將來找回收藏並展示，此外園區周邊也有6個社區緊密連結，也期待園區是社區的一部份，園區辦活動也能夠延伸到社區角落，老紙廠的故事可以綿延傳唱下去。

紙廠員工生活從上班的鐘聲開始，縣長林姿妙仿照過去敲鐘後大喊上班了，接著打卡，帶領大家體驗黜柴皮後，再運用抄網手工製作「手抄紙」造紙流程，中午吃便當；而員工每月最期待領薪水，縣長也發放薪水袋，袋裡裝復刻版的「中興衛生紙」。文化局表示，未來會規畫半日及一日遊紙廠人體驗活動，開尋老紙廠生活圈的更多新嘗試。

中興紙廠以鐘聲提醒員工「上班了」。 記者戴永華/攝影
中興紙廠以鐘聲提醒員工「上班了」。 記者戴永華/攝影
員工中午吃便當的鐵盒。 記者戴永華/攝影
員工中午吃便當的鐵盒。 記者戴永華/攝影
以前中興紙廠的老員工穿制服，排隊領取薪水袋。 記得戴永華/攝影
以前中興紙廠的老員工穿制服，排隊領取薪水袋。 記得戴永華/攝影
小樹幹以人工「黜柴皮」做為製紙原料。 記者戴永華/攝影
小樹幹以人工「黜柴皮」做為製紙原料。 記者戴永華/攝影

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