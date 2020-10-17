影／基隆台版威尼斯美呆 大鯨魚色彩屋光雕完整版震撼

基隆市在正濱漁港色彩屋進行的童趣奇幻風格的光雕展濱，今晚由市長林右昌、交通部觀光局副局長周廷彰及市府觀銷處長曾姿雯，和民眾在倒數聲中開啟投影，映照港畔夜晚浪漫風情。大鲸魚及各種海洋生物、卡通投影在色彩屋，十分震撼，今天起一連9天，要讓民眾享海派風情。

和平島今天封街辦光雕秀，正濱漁港色彩屋對面的觀景平台人潮擠爆，每個人都拿著手機、相機，在倒數聲中，驚呼連連。今天晚間6點半啟動儀式正式開始，光雕呈現結合插畫藝術家吳騏(57 Art Studio)的童趣魔幻創意繪本「港口拼圖」，做成光雕動畫後，投射在色彩屋上，動畫勾勒出建物輪廓，呈現光影變幻。

動畫音樂則為李明璁老師與沈宣萱在「基隆時空漫遊指南」計畫中，為基隆創作「海街小奏鳴」，利用聲音採集人蕭芸安在基隆聲音採集，整合呈現一首屬於基隆音樂，整場展演，希望以這光雕色彩屋的海派，呈現基隆的浪漫。

林右昌說，他也是跟大家都是今晚第一次看到光雕展演，清新、輕快甜蜜的情調，把基隆浪漫新感覺與城市風情，做了最好的演繹。以往欣賞色彩屋最佳時間是傍晚黃昏時，這次透過夜間光雕，在夜晚讓大家看到不同風情。

周廷彰表示，光雕活動讓人感到驚豔，基隆觀光旅遊市場在林市長帶領下，蓬勃發展，無論街頭美食小吃到和平島、正濱漁港色彩屋，搭配安心旅遊，歡迎大家到基隆旅遊。

觀銷處長曾姿雯表示，奇幻風格首次結合光雕，從今天開始一連展演到10月25日，每晚6點半到10點，每半小時上演3分鐘「正濱浪漫夜光雕展演」。更有驚喜彩蛋15分鐘「光環境」，絕無冷場，白天與夜晚不同風情「台版威尼斯」，一定要來現場親身體驗。