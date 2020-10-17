全民運今花蓮展開 典禮現場美食攤、東大門全面推減塑

全民運動會今起一連6天在花蓮登場，預計各縣市將有1萬5000名選手齊聚花蓮，縣府為了提倡「減塑」，不只今天下午的開幕典禮現場攤位全部不使用免洗餐具，提供1萬組環保餐具借用，東大門夜市在賽事期間也同步辦理環保餐具借用，鼓勵民眾一起落實垃圾源頭減量。

全民運開幕典禮今天下午5時起在花蓮縣立體育館（小巨蛋）展開，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都將出席。典禮結束後就是選手之夜，現場將有70攤販售花蓮在地的特色美食。

環保局表示，現場的飲食攤商全面禁用一次性塑膠用品、餐具，攤商會使用環保餐具或自然素材盛裝食物販售給民眾，吃完了再拿到特定回收點歸還。此外，環保局也準備一萬組環保餐具，到花蓮縣環保局現場攤位支付100元押金，就可以借用一組，押金將於歸還餐具時退回。

環保局還結合運動與環保，將行動環保宣導車開到現場，在選手之夜展出，宣導車內部是活潑的卡通繪圖，並有互動有趣體驗，同時播放垃圾源頭減量影片，宣導垃圾減量、資源回收。