影／南橫公路戒茂斯登山獵徑 山友：台東版阿凡達森林

國內自從山林開放，愈來愈多山友入山「朝聖」，近年熱門高山景點嘉明湖更是每年吸引數萬人入山，其中一條前往嘉明湖的戒茂斯登山步道，原是當地布農族人傳統獵徑，如今也成自主團山友前往向陽山嘉明湖必經之路，原始林相更被喻為台東版阿凡達森林。

據台東縣海端鄉利稻村當地布農族人表示，從戒茂斯前往嘉明湖的登山步道，原屬當地農族人傳統獵徑，數百年來，甚至更久之前，布農族獵人都是從戒茂斯登山口入山狩獵，久而久之，踩出一條小徑，隨著山林開放，近年來當地的布農族人當起嚮導，帶著山友體驗獵徑美景，每天約有數團近百人。

每年都要從戒茂斯上嘉明湖五、六次的台東蘇姓及張姓山友均表示，從南橫公路356.5公里處的戒茂斯登山步道，前往嘉明湖步行約2個半小時，沿途有段長約一公里長的山路，林木、蕨類、鐵樹、真菌類及藻類雜生，很像阿凡達電影裡的生命樹森林。

蘇姓山友說，因當地海拔逾兩千公斤，山嵐繚繞、迷霧氤氳，濕冷環境有不少真菌與藻類共生的「松蘿」垂掛在樹枝上隨風飄逸，讓人猶如置身電影阿凡達「南門二恆星系生態茂盛的潘朵拉衛星上的生命樹森林」。