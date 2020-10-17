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基隆客運R線載客降4成 26日起班次大調整部分路線減班

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆客運R線載客降四成，26日起班次大調整部分路線減班。本報資料照片
基隆客運R線載客降四成，26日起班次大調整部分路線減班。本報資料照片

基隆市政府今天指出，因受新冠肺炎疫情影響，各客運路線載客量下滑，基隆市的公車也受到嚴重衝擊，其中更以通勤需求為主的R路線受影響最大，下降幅度高達四成，基隆客運全面檢討所有客運路線，另針對基隆市公車R路線以維持通勤、通學尖峰時段班次為原則，提出調整班次計畫。

疫情期間載客量持續低迷，基隆市的公車也受到嚴重衝擊，且因疫情復甦時間未定，客源回流緩慢，基隆客運所駛之R路線平均搭乘人次僅不到20人，業者已嚴重虧損，基隆客運原計畫提報停駛，但恐嚴重影響市民通勤權益，改以維持基本通勤需求為首要務，市府與基隆客運協商後，已達成共識，部分路線先以減班方式因應，並由公車處將所騰出的學生專車運能協助支援，共同度過這波疫情衝擊。

101年所開通的台鐵接駁化公車R路線，原為解決本市和台北間通勤交通問題，透過接駁公車闢駛至七堵火車站，但因市府近年新開1088、2088、1579等快捷公車，民眾已逐漸轉移搭乘習慣，且可以更直捷便利往返台北市。以往1579、2088未開通時，海科館附近民眾得至七堵火車站轉乘臺鐵，現在可以直達台北市，大幅減少搭乘R66(海科館-七堵車站)轉乘量。

這次基隆客運雖調減R66平日班次，市府已協調公車處協助支援增加6班次，維持原R66平日運能，假日部分因通勤需求較低，故調整為停駛。

R82(國家新城-七堵車站)在平日尖峰時段基隆客運則增加2班次，另協調公車處支援晚間4班次，主要也是為紓解尖峰時段過於擁擠問題；R85(大武崙-七堵車站)與510(大武崙-七堵)線近100%重疊，故整併後可提高乘載率，市府也協調公車處為民眾通勤需求，將原510路線僅到「七堵郵局」延長至「七堵火車站」，並增加平日4班次、假日2班次，以維持原R85路線運能。

另R86(幸福華城-七堵車站)原來有6輛車行駛，但其中4輛為中巴，因中巴承載人數最多僅20人，常接獲民眾反映上不了車的問題，故本次調整為4輛車，其中3輛為大巴，考量因大巴乘載空間較大且站位較多，雖然會減少上幸福華城的班次，但卻可改善暖暖街後端民眾上不了車的問題。

R66、R82、R86路線班表，可洽基隆客運網頁查詢(  http://www.kl-bus.com.tw  )；510線(原R85)則可洽基隆市公車處網頁查詢(  http://www.klcba.gov.tw  )。

基隆 公車 疫情

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