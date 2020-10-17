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基隆愛一仁五路口近市場人潮多 將設對角線行穿免兩段

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛一仁五路口近市場人潮多，將設對角線行穿免兩段。記者游明煌／翻攝
基隆愛一仁五路口近市場人潮多，將設對角線行穿免兩段。記者游明煌／翻攝

基隆市愛一路、仁五路口平時車流量很大，但因臨近成功市場、仁愛市場，過馬路人潮多，尤其早上都有老人家去買菜，人來人往頻密，多要過兩次行人穿越道，十分不便，近日市政府交通處會勘後，決定畫設對角行人穿越道，下月前會畫設。

仁五路、愛三路、南榮路口緊臨廟口夜市，畫有對角線行人穿越道，民眾反映不錯，有不少里民建議愛一路、仁五路口比照辦理。市議員童子瑋昨天會同基隆市府交通處、市警局交通隊、博愛里長邱三元、文安里長李隆進到場會勘，改善行人穿越馬路的安全和便利性。

童子瑋說，愛一路、仁五路口因鄰近仁愛市場及成功市場，車流量及行人非常多，有不少人向他反映，該路口行人號誌已調整為全綠，但沒有對角線行人穿越道，等於要兩段式過馬路，相當不便，尤其是年長者在下雨天又提菜的情況下，過馬路真的是一種折磨。

童子瑋表示，該路口已經有行人專用時相號誌，且行人綠燈秒數符合對角線行人穿越需求，半年前請交通處評估畫設，便利民眾穿越通行。交通處交通工程科長顏黃暉指出，路口秒數有調整過，評估符合畫設對角線需求，下月前可畫設。

這個路口就在市警第一分局前，每天人潮很多，李隆進說，老人家要兩段過馬路不方便，直接走對角較快，也比較安全。邱三元指出，愛三路口設對角線民眾反映就不錯，愛一路口也應比照辦理。

基隆愛一仁五路口近市場人潮多，將設對角線行穿免兩段。記者游明煌／翻攝
基隆愛一仁五路口近市場人潮多，將設對角線行穿免兩段。記者游明煌／翻攝

童子瑋 基隆 夜市

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