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宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭暴雨連下1周，全台雨量排行榜前9名是宜蘭測站。記者張議晨／攝影
宜蘭暴雨連下1周，全台雨量排行榜前9名是宜蘭測站。記者張議晨／攝影

水情吃緊，桃園、新竹、苗栗啟動限水停灌措施，但與西部相隔雪山山脈的宜蘭，卻連降一周豪雨，全台近3日累積雨量排行榜，宜蘭就高居前3名，且暴雨還在持續，溼答答天氣讓宜蘭人厭煩，有網友對比西部限水措施，「下這麼多天不膩嗎？但看看西部，心情舒坦許多」、「宜蘭名產就是雨！」

根據氣象局資料，近3日天氣排行榜前10名，宜蘭縣的測站就佔8名，其中冬山鄉新寮3日累積雨量超過530毫米，高居榜首。暴雨未見停歇，連下1周讓不少宜蘭人感到厭煩，有網友在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，「雨！妳下不膩嗎？已經下了這麼多天，但又想到西部限水，心理舒坦多了！」

貼文一出，引起網路熱烈討論，「宜蘭名產就是雨，從不缺水啦！」、「宜蘭雨水已經多到可以讓西部夾去配」，還有桃竹苗網友留言表示羨慕，「真好，我們這就是缺雨！」還有網友幫西部發聲「想到中南部限水，覺得雨根本下錯地方了」。

宜蘭暴雨狂炸，累積雨量前10名宜蘭測站就佔了8個。圖／翻攝自氣象局網站
宜蘭暴雨狂炸，累積雨量前10名宜蘭測站就佔了8個。圖／翻攝自氣象局網站
網友在宜蘭知識+分享下雨心情，引起網友熱論。圖／翻攝自宜蘭知識
網友在宜蘭知識+分享下雨心情，引起網友熱論。圖／翻攝自宜蘭知識

限水 雨量 暴雨

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