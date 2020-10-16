基隆5G示範體驗享快速 玩大富翁百家業者好康還抽電視

經濟部中小企業處今天下午在基隆舉行「5G FUN基隆-饗食零距離」，設置5G示範場域，結合百家商圈業者參與合作，自今天起到18日，讓民眾體驗5G快速的快感，並有百家美食的好康優惠。市長林右昌說，「基隆先行，在全台灣都一定行」，這次選擇基隆作為5G示範體驗場域與應用城市，讓基隆邁向智慧化城市。

今天下午林右昌和經濟部中小企業處長何晉滄、市府產發處長黃駿逸、副議長林沛祥和多位議員，按下5G手機啟動起跑。今天起到18日，每天下午3時到晚間9時，體驗活動地點在基隆文化中心前廣場。

林右昌指出，這次疫情期間，很多經濟模式漸改變，藉5G平台服務，提供業者更多商機，促進消費。基隆現是國際郵輪母港，明年城際轉運站將完工，以及市府舉辦2021城市博覽會，今年就布建基礎，作為5G示範場域，產官一起合作尋找運用模式，帶來5G更多經濟效益。

經濟部中小企業處何處長表示，5G時代來臨，象徵產業需數位轉型，帶來模式變革，這次和百家商圈業者參與合作，未來運用5G載具，發揮導客行銷，刺激更多消費，引入更大商機。基隆是小而美城市，綜合交通、美食各項條件，店家業者躍躍欲試，在基隆試驗成功，推動到各縣市應沒問題。

活動現場展示大型LED 5G行動車，藉大型LED及5G移動基地台整合模式，建構主要服務內容，民眾到場可透過5G手機體驗「5G大富翁遊戲」，或上「5G fun基隆-饗食零距離」粉絲團應援「5G直播基隆美食東西軍PK賽」，就能取得在地店家優惠券，透過5G結合互動遊戲體驗，引導民眾到店家消費，提供創新體驗。明後兩天，參加大富翁遊戲，現場都可抽55、65吋電視。