快訊

【2020美國大選】選前再爆拜登版「電郵門」 社群媒體巨頭罕見封殺報導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆5G示範體驗享快速 玩大富翁百家業者好康還抽電視

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影

經濟部中小企業處今天下午在基隆舉行「5G FUN基隆-饗食零距離」，設置5G示範場域，結合百家商圈業者參與合作，自今天起到18日，讓民眾體驗5G快速的快感，並有百家美食的好康優惠。市長林右昌說，「基隆先行，在全台灣都一定行」，這次選擇基隆作為5G示範體驗場域與應用城市，讓基隆邁向智慧化城市。

今天下午林右昌和經濟部中小企業處長何晉滄、市府產發處長黃駿逸、副議長林沛祥和多位議員，按下5G手機啟動起跑。今天起到18日，每天下午3時到晚間9時，體驗活動地點在基隆文化中心前廣場。

林右昌指出，這次疫情期間，很多經濟模式漸改變，藉5G平台服務，提供業者更多商機，促進消費。基隆現是國際郵輪母港，明年城際轉運站將完工，以及市府舉辦2021城市博覽會，今年就布建基礎，作為5G示範場域，產官一起合作尋找運用模式，帶來5G更多經濟效益。

經濟部中小企業處何處長表示，5G時代來臨，象徵產業需數位轉型，帶來模式變革，這次和百家商圈業者參與合作，未來運用5G載具，發揮導客行銷，刺激更多消費，引入更大商機。基隆是小而美城市，綜合交通、美食各項條件，店家業者躍躍欲試，在基隆試驗成功，推動到各縣市應沒問題。

活動現場展示大型LED 5G行動車，藉大型LED及5G移動基地台整合模式，建構主要服務內容，民眾到場可透過5G手機體驗「5G大富翁遊戲」，或上「5G fun基隆-饗食零距離」粉絲團應援「5G直播基隆美食東西軍PK賽」，就能取得在地店家優惠券，透過5G結合互動遊戲體驗，引導民眾到店家消費，提供創新體驗。明後兩天，參加大富翁遊戲，現場都可抽55、65吋電視。

基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影
基隆5G示範體驗享快速，玩大富翁百家業者好康還抽電視。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌

延伸閱讀

拋行政區劃說被解讀要併新北 林右昌急電侯友宜解釋

林右昌：東北角、北海岸行政整併非僅單一答案

藝人白白曬婚照 護老公臉P掉只留林右昌

林右昌提新北萬金石應該畫給基隆 侯友宜這樣回應

相關新聞

宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

水情吃緊，桃園、新竹、苗栗啟動限水停灌措施，但與西部相隔雪山山脈的宜蘭，卻連降一周豪雨，全台近3日累積雨量排行榜，宜蘭就...

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

在基隆市義二路2巷開業36年的林家原汁豬腳老闆決定要吹熄燈號，這家老店平時生意不錯，在基隆很有口碑，老闆說是因為太勞累了...

基隆5G示範體驗享快速 玩大富翁百家業者好康還抽電視

經濟部中小企業處今天下午在基隆舉行「5G FUN基隆-饗食零距離」，設置5G示範場域，結合百家商圈業者參與合作，自今天起...

原文會蓋轉播站 台東東海岸未來收聽廣播無死角

台東東海岸原鄉部落地區收聽廣播成死角，財團法人原住民族文化事業基金會（簡稱原文會）為改善收聽品質，今天辦理東河鄉轉播站興...

回響／暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆 專家會勘

基隆市暖暖運動公園新鋪設的三色PU跑道，開放民眾試跑後出現大量塑脂顆粒掉落，大量流入排水溝，民眾憂心流入大排後會進入東勢...

花蓮富里有機田受蟲害 二期稻作枯黃

花蓮南區富里鄉是重要穀倉，目前二期水稻正在抽穗期，但當地有機稻田出現飛蝨害蟲危害，植株黃化；縣政府農業處會同花蓮區農改場...

綠島放流4萬圓眼燕魚1成死亡 鄉長：運送過程恐有疏失

台東縣綠島鄉為了豐富綠島海底資源，透過廠商昨天在南寮漁港碼頭舉辦放流4萬尾「圓眼燕魚」魚苗活動，未料，就有人潛水客在附近...

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

「一切來的突然！」台南市民王威達飼養4年的全世界最大淡水魚—象魚，昨天上午約11時跳出長10尺的巨型魚缸，不明原因從2尺...

舊蘇花因雨坍3次 機車可走蘇花改？致災受阻4小時才行

受到東北風影響，宜蘭連下一周豪雨，台9丁線舊蘇花公路39.5公里處，今凌晨1時出現土石流，造成交通受阻，直到清晨3時才搶...

高鐵宜蘭設站獨漏溪南？ 民代陳情

高鐵延伸宜蘭後，站體位置設在哪，引起宜蘭各界關心。包含礁溪四城、宜蘭站，以及配合鐵路高架化新設的縣政中心站，都被點名是可...

錐麓古道 滿65歲半票

太魯閣國家公園內的錐麓古道沿途景觀雄奇險峻，每年吸引逾4萬人朝聖，以青壯輩為主。太魯閣國家公園管理處最近修正收費標準，6...

色彩屋光雕 大鯨魚游進場

基隆市府與派對品牌「spunite」合作推出海派浪漫系列活動，明起到25日連續9天，每晚6時30分到10時，每半小時在正...

熱門新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

退休警察「遛烏龜」獨特街景 嘉縣前農業處長撞見驚喜

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

高鐵宜蘭設站獨漏溪南？ 民代陳情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。