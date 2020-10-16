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原文會蓋轉播站 台東東海岸未來收聽廣播無死角
台東東海岸原鄉部落地區收聽廣播成死角，財團法人原住民族文化事業基金會（簡稱原文會）為改善收聽品質，今天辦理東河鄉轉播站興建動土，預計今年12月底完工啟用，讓東海岸原鄉族人能收聽到完善的廣播服務。
原文會董事長瑪拉歐斯表示，強化原住民公共通訊傳播普及服務，縮減城鄉數位落差，自106年起陸續在全國原鄉地區建置20座轉播站台，目前3座轉播站台及16座轉播站建置完成，僅剩最後一座東河鄉轉播站。
他說，廣播最大效能在於緊急災害發生，無法透過電視媒體傳送相關訊息時，就能透過廣播傳遞訊息，尤其在原鄉部落地區更顯重要，同時也能透過廣播將多元化訊息，給予族人知的資訊。
據了解，長期以來台東東海岸原鄉部落地區，受地形關係影響，成為收聽廣播的死角，族人幾乎收聽不到廣播頻道，經過原文會及相關單位現勘評估後，轉播站最後落腳在東河鄉泰源山區，未來啟用發射功率將覆蓋整個東海岸。
「等了30年終於可以聽到廣播了。」東河鄉阿美族人卡造說，這裡廣播收訊很差，以前買的收音機，頻道幾乎聽不到，連開車聽廣播也收不到訊號，轉播站設置後，就可以聽廣播了，在山上工作也不再無聊。
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