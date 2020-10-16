林右昌：東北角、北海岸行政整併非僅單一答案
基隆市長林右昌昨天提出大台北行政重新區劃議題引起討論。林右昌今天說，不是要取消直轄市，至於北海岸和東北角要如何行政整併和區劃可以討論，不一定只有單一答案。
林右昌下午出席「5G FUN基隆饗食零距離」起跑記者會接受媒體聯訪表示，昨天到電台受訪提出大台北行政重新區劃是站在區域規劃、都市規劃專業上提出理性討論的可能性，並不是現在就要怎麼樣。
林右昌說，由於財政收支劃分法長久以來出現爭議沒辦法解決，他認為台灣很小，沒有必要區分直轄市和非直轄市，不過倒不是要取消直轄市，可能媒體提問時有所誤解，至於北海岸和東北角相關鄉鎮要如何行政整併和區劃大家可以討論，不一定只有單一答案。
不過，林右昌表示，媒體昨天詢問新北市長侯友宜，倒是造成一些小困擾，昨天下午特別打電話給侯友宜，侯友宜也很客氣回應「完全瞭解，也聽完我整個看法和論述」，侯友宜覺得沒有太大問題，完全瞭解自己的想法。
林右昌說，大家可以理性好好來討論未來台灣的國土規劃，不急著馬上有答案，其實大家可以審慎思辯。
林右昌昨天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪時說，若新北市變成人口較為集中和範圍較小會比較好管理和發展，對新北市民是好的，台北市如果有了東北角、北海岸、港口及基隆河谷廊帶，對整個台北市的發展想像會完全不一樣。
林右昌表示，如果全台灣不分直轄市或非直轄市，基隆也可以有另一種想像，例如，結合東北角和北海岸金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮甚至是石門、汐止等，形成新的城市範圍。
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