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回響／暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆 專家會勘

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆，專家會勘。記者游明煌／攝影
暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆，專家會勘。記者游明煌／攝影

基隆市暖暖運動公園新鋪設的三色PU跑道，開放民眾試跑後出現大量塑脂顆粒掉落，大量流入排水溝，民眾憂心流入大排後會進入東勢溪造成環境汙染。今天市府會同相關單位及專家會勘，認為掉落還在正常範圍，但要求每天派專人加強清理跑道、排水溝，改善後再行驗收。

本報上周報導塑脂顆粒嚴重脫落，市立體育場今邀請教育部體育署運動設施審查委員、台灣體育運動管理學會場館設施委員會委員簡全亮教授、市府教育處、議員林旻勳及議員連恩典、王醒之辦公室人員會勘。

議員林旻勳表示，排水溝已有很多顆粒，水會流入東勢溪，民眾憂心魚蝦會不會吃下肚、會不會影響溪流水源，為免造成汙染，一定要落實清理。

簡全亮說，PU跑道施作工法和材料特性係因跑道內層為彈性層、表層為耐磨層，灑布黏著三色色料顆粒，色料顆粒採用環保無毒材質，使用後未黏著牢固之顆粒脫落屬正常範圍，約使用3個月後顆粒脫落現象會日益減少，就會維持緊實跑道面層，且不影響跑道安全。

簡全亮建議清理方式，先以鼓風機吹跑道上鬆脫的顆粒，清除後再裝袋清運。再清除草叢旁、水溝及陰井內顆粒，因顆粒密度大於水會先沉澱在水中，要將水溝蓋翻起後，打撈溝內及沉澱於陰井之顆粒清除，阻擋流入外部排水溝、河流，避免造成環境汙染。

暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆，專家會勘。記者游明煌／攝影
暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆，專家會勘。記者游明煌／攝影
暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆，專家會勘。記者游明煌／攝影
暖暖運動公園PU跑道大量塑脂顆粒掉漆，專家會勘。記者游明煌／攝影
大量塑脂顆粒流入排水溝。記者游明煌／攝影
大量塑脂顆粒流入排水溝。記者游明煌／攝影

體育 教育部 基隆

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