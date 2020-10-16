花蓮富里有機田受蟲害 二期稻作枯黃

花蓮南區富里鄉是重要穀倉，目前二期水稻正在抽穗期，但當地有機稻田出現飛蝨害蟲危害，植株黃化；縣政府農業處會同花蓮區農改場等單位會勘，初步先噴灑有機田可使用的「苦楝皂鹼」除蟲，後續將結合農會辦理講習，加強水稻疫病蟲害的防治宣導。

縣府農業處動植物防疫所接獲通報，富里鄉永豐、豐南等村有機田近日出現蟲害，前天到田區視察，發現白背飛蝨為害。

動植物防疫所指出，白背飛蝨體型小，易隨沉降氣流出現在近山的有機田區，成蟲及幼蟲群集於水稻中、上部，吸食養液，在水稻抽穗前，被害稻株常由基葉往上黃化；水稻抽穗後，則棲習在劍葉及穗部，影響稻穀稔實率，嚴重時甚至會整株枯萎。

由於受害稻田都是有機田，不能噴灑農藥，縣府人員昨天再與花蓮區農改場、富里鄉公所與農會，前往當地的有機田區嘗試以植保機空中噴灑稀釋後的防治資材「苦楝皂鹼」殺蟲。不過，昨天風勢頗大，初步先噴灑約8公頃田區，後續將再視天氣狀況持續處理。

動植物防疫所股長郭恕君說，飛蝨類害蟲容易出現在山腳下的有機田，目前正值抽穗期，請稻農加強巡田，若發現平均每叢稻基部有5隻飛蝨，就應該進行用藥防治；可使用的包括苦楝油、皂素或礦物油等防治資材，但使用前務必向輔導的有機驗證單位確認是否適用。