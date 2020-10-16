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綠島放流4萬圓眼燕魚1成死亡 鄉長：運送過程恐有疏失
台東縣綠島鄉為了豐富綠島海底資源，透過廠商昨天在南寮漁港碼頭舉辦放流4萬尾「圓眼燕魚」魚苗活動，未料，就有人潛水客在附近的小丑島海底發現不少死亡魚苗。鄉長謝賢裕今天說明表示，運送過程恐有疏失，將檢討改進。專家提醒魚苗運送過程的供氧、水溫、水質控制都有一定的標準。
謝賢裕表示，當天放流時，他也感覺到魚苗活力不是很好，但仍是活魚的情況下，就必須盡快放流，但遺憾的是仍有魚苗死亡，初步了解死亡的燕魚大概有1成，雖然依存活例這是可接受的範圍，但其實可以更好，研判可能從屏東的養殖池到運送綠島這一段過程間出了問題，公所會檢討，並追究廠商後續補救措施。
綠島鄉公所為了豐富綠島海底資源，向中央爭取經費委由廠商辦理「圓眼燕魚」魚苗放流活動，計畫要豐富海底郵筒週邊魚群，吸引遊客，未料，廠商可能在魚苗運送過程中，沒有注意魚苗的健康狀況，昨天放流後，就有不少魚苗浮在海面，下午更有潛水客在附近的小丑島海底發現不少死亡魚苗。
海洋大學水產養殖系教授冉繁華表示，放流魚苗從挑選魚種，到運送過程的供氧和水溫、水質控制都有一定的標準，才能確保放流苗成功；魚苗在運送過程中，必須要有適度的溫度保存，避免水底溫度升高，同時也必須要注意在打氣上面，到達預定地點時，還必須再做一次溫度確認要讓他回溫。
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