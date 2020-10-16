一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

「一切來的突然！」台南市民王威達飼養4年的全世界最大淡水魚—象魚，昨天上午約11時跳出長10尺的巨型魚缸，不明原因從2尺高魚缸墜落地面，王說，看到鰓蓋出血，重力加速度，研判內臟重創出血，緊急將象魚搶救起來，重新放進魚缸內，可惜牠勉強游了1、2分鐘，仍不支翻肚不治。他不捨之餘，只好將牠載往住家附近河堤旁空地掩埋處理。

王威達說，當年因為牠是全世界最大淡水魚—巨骨舌魚、象魚，向私人玩家買來養養看。他形容4年前，牠長約20公分、像明蝦大小，經他細心飼養、照料，如今長到150公分、重約40公斤。

他表示，象魚的size，可從換魚缸看出一二，從長2尺、4尺到10尺的巨型魚缸，現在魚缸長10尺、寬5尺、高3尺大，才可容納這隻象魚，每天需餵食1斤白蝦，粗估4年飼料費用達10萬元。

王威達強調，去年象魚也曾跳出來一次，當時及時搶救回來，未料，這次再次不明原因暴衝，如同火箭彈跳出來，可是就沒這麼幸運了，內傷出血死亡，「感謝陪我4年」。