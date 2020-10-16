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舊蘇花因雨坍3次 機車可走蘇花改？致災受阻4小時才行

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭南澳金洋村測站，日累積雨量排名全台第一。翻攝自氣象局網站。
宜蘭南澳金洋村測站，日累積雨量排名全台第一。翻攝自氣象局網站。

受到東北風影響，宜蘭連下一周豪雨，台9丁線舊蘇花公路39.5公里處，今凌晨1時出現土石流，造成交通受阻，直到清晨3時才搶通。由於豪雨仍未暫歇，有致災風險，公路總局已調派機具進駐該路段待命；至於是否因豪雨開放機車通行蘇花改，公路總局表示，若豪雨造成災害阻斷超過4小時，會集中管制後開放通行，目前無災害發生，因此並未開放通行。

東北風造成宜蘭連續大雨，根據氣象局資料，宜蘭南澳金洋測站日累積雨量已超過144毫米，南澳武塔樟樹山也有119毫米累積雨量。

豪雨造成台9丁39.5公里處出現多次土石流，今凌晨1時許發生後，公路單位已在凌晨3時許完成搶通，目前雨勢較小，但邊坡含水量多，土石仍容易鬆動，公路單位已派機具待命，採隨坍隨清。

坍方路段有蘇花改南澳至和平段可以取代通行，但目前蘇花改全面禁行機車，機車騎士往返宜花，需冒大雨通行舊蘇花公路。

是否開放機車改走蘇花改，公路總局表示，機車通行蘇花改，需災害受阻超過4小時，且坍方時間位於白天尖峰時間，就會採集中管制方式，於特定時間統一開放機車通行，但目前舊蘇花通行並未受阻，坍方都有立即搶通，不符合通行原則。

台9丁39.5公里觀音路段，有間歇性落石，公路單位發出預警提醒用路人注意。翻攝自幸福公路APP
台9丁39.5公里觀音路段，有間歇性落石，公路單位發出預警提醒用路人注意。翻攝自幸福公路APP

豪雨 蘇花改 南澳

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