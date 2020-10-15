拒外縣市身分證字號童接種疫苗 基市府允檢討

基隆市區某診所昨天婉拒為一名在台北市報戶口幼童接種公費流感疫苗，基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭今天說，處理過程不妥造成不便，衛生局會進一步檢討改進。

一名現居基隆、戶籍也在基隆的幼童昨天由奶奶帶到基隆市區某診所接種公費流感疫苗，因幼童出生後在台北市報戶口，身分證字號為A開頭，非基隆C開頭，診所看過全民健康保險卡後婉拒，要求帶到台北打疫苗遭質疑。

衛生福利部疾病管制署發言人莊人祥晚間告訴中央社記者，原則上公費流感疫苗接種不會特別以身分證字號開頭字母區分施打區域，基隆可能對公費流感疫苗接種政策有些誤會，處理上也不太適當，將持續和基隆溝通，如果醫療院所還有疫苗，就應讓符合公費身分民眾施打。

郭香蘭表示，衛生局採購疫苗數量有限且接種踴躍，為確保社區防護能力才採限量、市民優先政策，但不會拒絕外縣市民眾施打，會輔導診所加強對民眾說明，避免發生爭議或衝突。

郭香蘭說，衛生局今年採購約9萬9000餘劑公費流感疫苗，與去年差不多，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾危機意識提高，接種率與去年相比明顯提高，公費流感疫苗從5日起到昨天總計已接種4萬634劑。

郭香蘭表示，按往年施打人數，基隆採購的公費流感疫苗應足夠，但近期接種人數增加，且發現周邊縣市採限量措施，許多外縣市民眾到基隆打疫苗，由於市府採購的疫苗數是以人口數比例計算，當然須以市民優先才能保持社區基本防護力，才會從13日起採限量和市民優先措施。