快訊

飛東沙軍包機被香港要求返航 機場和業者低調避談原因

台鐵驚傳鋼軌斷裂 南澳東澳列車誤點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮佐倉公園道路施工改善 完工後可緩解中央路車潮

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所爭取經費，前年將佐倉運動公園鋪上草皮，翻轉外界刻板印象。記者王燕華／攝影
花蓮市公所爭取經費，前年將佐倉運動公園鋪上草皮，翻轉外界刻板印象。記者王燕華／攝影

花蓮市佐倉公墓禁葬30多年，市公所致力活化，規畫轉型為運動公園，最近爭取花東地區永續發展基金挹注，施工改善串聯道路，預計明年2月完工，屆時可分擔市區重要外環道路中央路的車潮；市長魏嘉賢說會繼續起掘無主墓，並將爭取經費興建全民運動館，徹底翻轉對佐倉的刻板印象。

市公所爭取花東基金2000萬元辦理串聯道路改善工程，將佐倉周邊串聯道路截彎取直，並從5公尺拓寬為7.5公尺，還要新設排水設施、安裝路燈，今天舉辦開工儀式，包括縣議員徐子芳、市民代表會正副主席蘇美珠、李振瑋，市民代表胡仁順、謝豪杰等人都到場，祈求工程平安順利。

魏嘉賢說，他上任後積極改善佐倉環境，前年爭取體育署前瞻計畫600萬元，一舉鋪上1萬6千平方公尺的多功能運動草皮，今年接續改善串聯道路，預計無障礙環境營造第一期工程明年2月就可以完工，可以緩解中央路車潮。

他說，雙北都會區有不少墓地轉成公園預定地、甚至住宅區的活化前例，希望透過翻轉佐倉公墓為運動公園，帶動花蓮市西區發展。公所規畫近程、中程與遠程3階段，近程工作包括無主墓起掘、鼓勵遷葬、清除空墓、整平地基與種植草皮等。

魏嘉賢表示，在公所員工努力下，原有近400座墓已剩下約100座，市公所正申請明年度花東基金，目標是兩年內將佐倉全區公告期滿，且無人認領的無主墓起掘。

至於未來計畫爭取設置的全民運動館，市公所規畫會有健身房、瑜珈教室、韻律教室、全齡體能訓練場、綜合球場等設施，希望鼓勵全民運動的風潮。

花蓮市公所獲花東基金挹注，將佐倉運動公園串聯道路截彎取直並拓寬，今天開工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所獲花東基金挹注，將佐倉運動公園串聯道路截彎取直並拓寬，今天開工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所獲花東基金挹注，將佐倉運動公園串聯道路截彎取直並拓寬，今天開工。記者王燕華／攝影
花蓮市公所獲花東基金挹注，將佐倉運動公園串聯道路截彎取直並拓寬，今天開工。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢上任後，致力活化佐倉運動公園，未來計畫爭取經費設置全民運動館。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢上任後，致力活化佐倉運動公園，未來計畫爭取經費設置全民運動館。圖／花蓮市公所提供

魏嘉賢 車潮

延伸閱讀

為奶奶發明倒水輔具 花蓮小六生獲世界發明賽銀牌

花蓮婦人腹部劇痛 手術摘除臉盆大卵巢瘤

震驚！黃子佼許承諾 沒實現「退出演藝圈」

原住民專輯洄海嵐山 唱出花蓮6族古調生命力

相關新聞

花蓮佐倉公園道路施工改善 完工後可緩解中央路車潮

花蓮市佐倉公墓禁葬30多年，市公所致力活化，規畫轉型為運動公園，最近爭取花東地區永續發展基金挹注，施工改善串聯道路，預計...

台東「關山親水公園」違建21年 今獲縣府開發許可

台縣關山鎮「關山親水公園」自民國85年興建後，因歷經21年遲未辦理土地變更，土地編定仍維持農牧用地，導致成違建，後續維運...

北宜高鐵擬設站點獨漏溪南 民代跳腳憂區域發展失衡

高鐵延伸宜蘭案交通部拍板將採繞過翡翠水庫的方案A，與北宜直鐵一起提報綜合規劃、環評審議，礁溪四城、宜蘭站，以及配合鐵路高...

不是C開頭就不是基隆人？診所搞烏龍 幼兒接種疫苗被拒

公費流感疫苗過去民眾可跨縣市接種，今年受新冠肺炎影響出現「搶打」現象，北北基都採「限量、限地」潛規則。基隆市一家診所以健...

宜科園區日計新廠今開幕 將可望擺脫「蚊子園區」列管

宜蘭科學園區有新廠商進駐，屬中日合資商的日計工業股份有限公司今天開幕，是園區第三家自建廠房，生產流量計測產品。宜蘭科學園區截...

宜蘭公布全縣測速照相點 北宜公路新增2桿位

宜蘭縣政府警察局近日公告縣內轄區測速照相位置，全縣總計設有73支測速、闖紅燈照相桿，其中，台9線北宜公路68及56公里處...

影／大鯨魚游過色彩屋驚豔 基隆海派光雕連9天比出國美

基隆市政府與知名派對品牌「spunite」合作推出海派浪漫系列活動，17日起到25日連續9天，每天晚上6時30分到晚上1...

台東基督教醫院婦產科主任郭成興 接生第6000名寶寶

雙十國慶才接生1名國慶寶寶的台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興，昨天再接生1名新生兒，成為他在台東11年接生的第6000...

台東警用打檔機車將汰除走入歷史 警局：年輕警不會騎

台東縣因地理環境特殊，山地分駐所及派出所都配置打檔警用機車，以野狼125、金勇150款式為主，方便員警上山下海。不過，因...

台東汰舊更新防空警報器 試運轉3天民眾勿驚慌！

台東縣警察局民防管制中心汰舊更新35處防空警報系統，預計16、22、23日早上9點30分實施警報器試轉，呼籲民眾不要驚慌...

阿妹台東跨年開唱 民宿趁機漲？

藝人張惠妹宣布跨年夜回故鄉免費開唱，這一訊息讓歌迷振奮，帶動民宿、飯店詢問度。近期有民眾在張惠妹粉絲頁留言反映有民宿惡意...

普悠瑪事故紀念公園命名惹議 陳瑩：應徵詢卑南族意見

普悠瑪6432次列車出軌事故即將滿2周年，台鐵在台東火車站旁，以普悠瑪命名設置「普悠瑪事故紀念公園」，不過，立委陳瑩今天...

熱門新聞

GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

女童遭補習班主任拿熱熔膠條體罰打傷屁股 嘉義縣要罰

高雄砸店事故後臨危受命 苓雅偵查隊長10天「跳船」

黃偉哲PO「心碎平交道」造成千人死傷引公憤 刪文致歉

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

不是C開頭就不是基隆人？診所搞烏龍 幼兒接種疫苗被拒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。