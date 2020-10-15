花蓮佐倉公園道路施工改善 完工後可緩解中央路車潮

花蓮市佐倉公墓禁葬30多年，市公所致力活化，規畫轉型為運動公園，最近爭取花東地區永續發展基金挹注，施工改善串聯道路，預計明年2月完工，屆時可分擔市區重要外環道路中央路的車潮；市長魏嘉賢說會繼續起掘無主墓，並將爭取經費興建全民運動館，徹底翻轉對佐倉的刻板印象。

市公所爭取花東基金2000萬元辦理串聯道路改善工程，將佐倉周邊串聯道路截彎取直，並從5公尺拓寬為7.5公尺，還要新設排水設施、安裝路燈，今天舉辦開工儀式，包括縣議員徐子芳、市民代表會正副主席蘇美珠、李振瑋，市民代表胡仁順、謝豪杰等人都到場，祈求工程平安順利。

魏嘉賢說，他上任後積極改善佐倉環境，前年爭取體育署前瞻計畫600萬元，一舉鋪上1萬6千平方公尺的多功能運動草皮，今年接續改善串聯道路，預計無障礙環境營造第一期工程明年2月就可以完工，可以緩解中央路車潮。

他說，雙北都會區有不少墓地轉成公園預定地、甚至住宅區的活化前例，希望透過翻轉佐倉公墓為運動公園，帶動花蓮市西區發展。公所規畫近程、中程與遠程3階段，近程工作包括無主墓起掘、鼓勵遷葬、清除空墓、整平地基與種植草皮等。

魏嘉賢表示，在公所員工努力下，原有近400座墓已剩下約100座，市公所正申請明年度花東基金，目標是兩年內將佐倉全區公告期滿，且無人認領的無主墓起掘。