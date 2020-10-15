台東「關山親水公園」違建21年 今獲縣府開發許可
台縣關山鎮「關山親水公園」自民國85年興建後，因歷經21年遲未辦理土地變更，土地編定仍維持農牧用地，導致成違建，後續維運管理難以執行。經鎮公所尋求解套，終獲結果。縣長饒慶鈴今天將開發計畫許可公文遞交關山鎮，並承諾與公所協力重新擦亮關山親水公園的招牌。
饒慶鈴表示，地方建設不應被法令綁死，她今年5月主持關山親水公園用地變更審查會議，重新檢視法規及計畫內容，以開放心態及跨局處的整合，終於突破法規限制，將以往動輒1年以上的開發計畫審議程序，半年時間完成。
民國85年關山鎮公所爭取環保署補助2億3400萬元經費，興建佔地29公頃國內首座環保親水公園，開園後曾經紅極一時，創下入園遊客破百萬紀錄，後因土地撥用後未完成用地變更程序，以致成為違建，無法申請經費修繕設施和開發，連帶公園營運也受到影響。
關山鎮長戴文達6年前積極尋求解套，今天終於有結果。他說，公園獲核發開發許可，後續將與縣府合作，積極爭取中央前瞻水環境改善計畫，進行水質淨化、綠美化、露營施設及共融式遊戲場等盤點規劃，創造更多元、更優質的遊憩空間，重現公園榮景。
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