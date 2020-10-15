北宜高鐵擬設站點獨漏溪南 民代跳腳憂區域發展失衡

高鐵延伸宜蘭案交通部拍板將採繞過翡翠水庫的方案A，與北宜直鐵一起提報綜合規劃、環評審議，礁溪四城、宜蘭站，以及配合鐵路高架化新設的縣政中心站，都被點名是可能站點，但唯獨「漏了」溪南地區，消息傳出後，宜蘭溪南地區民代跳腳，羅東鎮民代表會主席李錫欽領銜溪南7鄉鎮、71位民代連署向中央陳情，爭取高鐵站設在溪南地區，讓全縣均衡發展。

高鐵延伸宜蘭方案，從南港到宜蘭若採方案A，總里程約56.4公里，經費粗估至少要千億元，日前交通部與北北基舉辦軌道路網政策溝通平台，拍板將採方案A，提報綜合規劃及環評。

不過，高鐵延伸宜蘭，但重要的站體要設在哪裡，全縣民眾都相當關注，包含礁溪四城站、宜蘭車站、縣政中心站都被點名是可能站點，唯獨溪南地區未在設站的候選名單內，引起溪南民眾跳腳，憂心若設在宜蘭市成真，恐讓宜蘭溪北、溪南發展失去平衡。

李錫欽指出，羅東為宜蘭商業重鎮，溪南地區人口總數甚至多於溪北，但近幾年缺少重要大型建設，本來鄉親對高鐵延伸案寄予厚望，但沒想到今天傳出的設站位置，溪南1個點都沒有。

李錫欽日前領銜溪南7鄉鎮，由各鄉民代表會主席擔任發起人，聯名71位各黨派民代連署，爭取高鐵站設在溪南地區，不論羅東、五結、蘇澳，希望中央能將溪南鄉鎮列為候選站點。

李錫欽說，高鐵案是宜蘭近年重大交通建設，他們已將陳情書遞給立委陳歐珀、立法院長游錫堃，希望中央將高鐵站設在溪南，讓宜蘭南、北均衡發展。