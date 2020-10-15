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不是C開頭就不是基隆人？診所搞烏龍 幼兒接種疫苗被拒

聯合報 / 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
公費流感疫苗今年受新冠肺炎影響出現「搶打」現象，基隆市信義衛生所今天上午仍見民眾排隊等候注射。記者游明煌／攝影
公費流感疫苗今年受新冠肺炎影響出現「搶打」現象，基隆市信義衛生所今天上午仍見民眾排隊等候注射。記者游明煌／攝影

公費流感疫苗過去民眾可跨縣市接種，今年受新冠肺炎影響出現「搶打」現象，北北基都採「限量、限地」潛規則。基隆市一家診所以健保卡字號英文字母，做為認定是不是「基隆人」的依據，如果不是代表基隆的「C」開頭就拒絕注射，要求回出生地接種，引爆爭議。

基隆市衛生局今天表示，因為得知雙北採行限定政策，才會在13日跟進，本市採購疫苗優先給基隆市民接種。這家診所的作法並不恰當，會輔導改善。建議符合注射公費疫苗但身分證字號不是C開頭的市民，成人可帶健保卡加身分證，幼兒帶健保卡加戶口名簿或兒童手冊，就可順利接種。

設籍基隆的1名讀幼兒園小朋友，因出生時設籍北市，身分證字號「A」開頭。他的奶奶昨天帶他到診所打公費疫苗時，護理人員看到健保卡字號不是「C」開頭，拒絕注射，並說是衛生局的新規定，要她帶小朋友到台北市注射。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，今年採購近10萬劑公費流感疫苗，約占人口數26%，與去年差不多。今年受疫情影響，接種率與去年相對明顯提高，到昨天已有超過4萬劑完成接種。

衛生局日前察覺外地民眾到基隆接種人數增加，側面了解得知雙北從5日開打就有限量、限地措施，為了市民權益及確保疫苗整體效力，13日起通知各區衛生所及簽約醫療院所，公費疫苗以服務基隆市民為主。

郭香蘭說，衛生局會分批寄發明信片給符合注射公費疫苗對象，收到通知單的民眾都可憑明信片和健保卡注射。符合資格但尚未收到明信片的民眾若想注射，因為健保卡無法查出戶籍地，因此建議成人加帶身分證，幼兒加帶戶口名簿或兒童手冊，方便護理人員辨識。

健保卡 流感疫苗 衛生局

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