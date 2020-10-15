宜科園區今日計新廠開幕 將可望擺脫「蚊子園區」列管

宜蘭科學園區有新廠商進駐，屬中日合資商的日計工業股份有限公司今天開幕，是園區第三家自建廠房，生產流量計測產品。宜蘭園區截至9月底，共核准32家廠商進駐，進駐率大大提升。

日計工業股份有限公司主要投資者為日本具有60年以上歷史的流量計專業製造大廠「東京計裝株式會社」，自2005年在頭城承租廠房設廠，至今邁入第16年，擴大遷駐宜科園區。今天上午的開幕典禮中，日本董事長杉亮一透過跨海錄影祝賀，未來與地方共榮共存，加倍奉還服務。

宜蘭科學園區過去因為招商狀況不好，被中央列管為蚊子園區 目前共有宇正精密科技股份有限公司一鼎國際股份有限公司兩家事件廠商今天日記工業股份有限公司是第三家地自建廠商。